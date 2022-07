PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar La mejor playa de Andalucía está en Almería Escucha la noticia Los datos de Google nos desvelan las playas mejor valoradas por los usuarios, y entre las 10 primeras hay dos almerienses Con más de 900 km de playa, Andalucía es un paraíso para los amantes del sol y la arena. Las hay para todos los gustos: desde urbanas con todos los servicios que puedas necesitar, hasta calas vírgenes y escondidas que solo unos pocos privilegiados conocen. Así pues, para que puedas planificar las vacaciones fácilmente, te desvelamos el ranking anual definitivo de las mejores playas de Andalucía, elaborado por Holidu, el buscador de alquileres vacacionales. 1. Playa de Mónsul, Almería - Nota media Google 4.7 - 48996 reseñas. La playa de Mónsul, en Almería, es una de las playas más bellas de España. Quizá no es la playa con la arena más fina, pero posee algo especial que cautiva a quienes la visitan, hasta el punto de haber sido escenario de muchas películas famosas. Si tienes planeado visitar el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la cala de Mónsul tiene que ser una visita obligada, ya que es la playa ideal para todos los públicos, aunque en los meses de verano puede que muchos bañistas se congreguen en esta cala. 2. Playa de Santamaría del Mar, Cádiz - Nota media Google 4.7 - 3655 reseñas. También conocida como la playita de Las Mujeres, la playa de Santamaría del Mar ofrece un entorno acogedor a los pies de las murallas de Cádiz, muy cerca del casco antiguo y las torres de la Catedral de Cádiz. Todo ello conforma una pequeña y estrecha playa, rodeada de espigones y escolleras que generan unas excelentes condiciones para la práctica de deportes acuáticos, como el surf. Y cuando estés cansado del sol y la playa, puedes adentrarte a la ciudad más antigua de Europa para disfrutar de sus rincones, su gastronomía y el carácter alegre y extrovertido de los gaditanos. 3. Playa El Palmar, Vejer de la Frontera - Nota media Google 4.7 - 2379 reseñas. Si se visita el bonito pueblo blanco de Vejer de la Frontera, es imprescindible hacer parada a la playa de El Palmar. Una magnífica playa sin urbanizar, de unos 8 kilómetros de longitud, considerada una de las playas más vírgenes de Cádiz. Con su arena fina y dorada, y unas aguas cristalinas que la bañan, se ha convertido en un auténtico reclamo para locales y extranjeros. Además, gracias a sus grandes dimensiones no suele estar muy masificada. Y si eres un amante de los deportes de agua, esta también es una de las playas preferidas para practicantes de surf, kitesurf y windsurf. 4. Playa de la Cortadura, Cádiz - Nota media Google 4.7 - 1811 reseñas. Esta playa gaditana se caracteriza por una singularidad que la hace muy especial, siendo la única parte que conecta Cádiz con la península, gracias a un cordón de dunas de arena fina y dorada. Además, es considerada como una playa casi incontaminada, siendo la única playa natural de la capital con 3,9 fantásticos kilómetros de longitud, libres de aglomeraciones y con un idílico paisaje. 5. Playa de Roche, Conil de la Frontera - Nota media Google 4.7 - 1652 reseñas. La bonita playa de Roche la podemos encontrar al final de la playa de la Barrosa, formando unas pequeñas calitas bajo unos imponentes acantilados de color rojizo de una belleza espectacular, los cuales durante el ocaso le crean una atmosfera de paz y tranquilidad inigualable. En total está formada por siete calas contiguas y rocosas, frente una de las urbanizaciones más privilegiadas de la zona y dentro de un paraje natural inigualable. Además, se caracteriza por tener unas aguas con bastante oleaje durante todo el año; así pues, los amantes del surf encontrarán su sitio ideal en esta playa. 6. Playa de Zahara, Zahara de los Atunes - Nota media Google 4.7 - 591 reseñas. La playa de Zahara se extiende 8 kilómetros desde Zahara de los Atunes hasta el cabo de Plata, con 100 metros de anchura, arena fina y dorada, y acompañada de aguas frescas, limpias y cristalinas. Además, gran parte de la playa pertenece al Parque Natural del Estrecho de Gibraltar, gracias al cual se ha podido conservar una gran extensión de flora autóctona que se extiende a lo largo del mismo litoral. Si decides visitar la Playa de Zahara este verano, te recomendamos que estés todo el día hasta el anochecer, momento en el cual podrás presenciar una hermosa puesta de sol e incluso podrás vislumbrar la costa africana a lo lejos. 7. Playa de la Victoria, Cádiz - Nota media Google 4.7 - 552 reseñas. La playa de la Victoria es la playa más popular de Cádiz, pudiendo ser considerada un destino de vacaciones por sí sola, tanto para locales como por los turistas. Se extiende a lo largo de 3 kilómetros por la península que separa Cádiz de la España peninsular. Además, la playa concentra gran cantidad de bares, restaurantes, hoteles y chiringuitos para disfrutar a lo grande del verano. Todo ello, lleva a ser considerada por muchos como una de las mejores playas urbanas de Europa, además de contar con una bandera azul, un reconocimiento a su calidad. 8. Playa del Barronal, Níjar - Nota media Google 4.7 - 286 reseñas. La playa del Barronal es el rincón perfecto en el Cabo de Gata si lo que buscas es desconectar de todo. Las formaciones rocosas que la rodean y el camino arduo que se tiene que hacer para llegar hasta ella, ofrecen un espacio totalmente aislado y protegido. Seguramente gracias a esta situación recóndita y aislada la cala es considerada una playa mayoritariamente nudista. No dudes en visitar este rincón del Mediterráneo. 9. Playa Cuesta de Maneli, Huelva - Nota media Google 4.7 - 263 reseñas. También conocida como Playa del Asperillo, esta es uno de los arenales más vírgenes y espectaculares de toda la provincia de Huelva. Son muchos los que con toda seguridad califican esta playa como una de las mejores de Andalucía. Y es que este enclave es un paraíso salvaje de aguas cristalinas y kilómetros de arena fina, ubicado en pleno Parque Natural de Doñana. Sin embargo, su ubicación hace que llegar hasta ahí suponga un pequeño esfuerzo; una caminata de algo más de un kilómetro te llevará hasta este maravilloso paraje costero.

10. Playa de los Muertos, Carboneras - Nota media Google 4.6 - 6447 reseñas. La Playa de los Muertos es una playa natural aislada en el corazón del Parque Natural del Cabo de Gata. Este rincón de la costa de Almería esconde una agradable sorpresa, con un panorama paradisiaco, donde la fina arena blanca se funde con el azul turquesa de las aguas. Y es que esta belleza la ha llevado a estar considerada en muchos rankings nacionales e internacionales, como una de las playas más bonitas de Europa. No podemos desaprovechar que tenemos esta joya en nuestras costas; así pues, coge toalla y bañador que esta es una de las mejores opciones para los intensos días de calor. Metodología Dicho estudio ha sido realizado gracias al análisis de la base de datos de Google Maps por el concepto 'playa' en todas las provincias de Andalucía. De los más de 9500 resultados obtenidos inicialmente hemos filtrado todos los resultados que no eran playas. Hemos realizado un ránking en función de las playas mejor valoradas por los usuarios priorizando aquellas con mayor número de reseñas. No se han tenido en cuenta playas con menos de 100 valoraciones por considerar que la puntuación media no era fiable o relevante por debajo de dicha cifra. Acerca de Holidu Holidu GmbH con sede en Múnich es el motor de búsqueda de alquileres vacacionales a nivel mundial. Holidu compara millones de alquileres entre cientos de páginas web utilizando tecnología de reconocimiento de imagen para encontrar siempre el precio más barato. Esto permite a los viajeros ahorrar hasta un 55% en un mismo alquiler y en las mismas fechas de viaje. La Start-up Holidu fue cofundada por los hermanos Johannes y Michael Siebers en 2014 y desde entonces ha estado en constante crecimiento. En 2018, Holidu fue galardonada como mejor buscador de alquileres vacacionales por la revista independiente de los consumidores "Guter Rat." Para más información visite www.holidu.es

