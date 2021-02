La mejoría de los ‘datos COVID’ pone a entrenar a los deportistas de la UAL

miércoles 10 de febrero de 2021

Parados cuando la tasa de incidencia del virus se situó por encima de los mil contagios, los 200 usuarios vuelven a la actividad, con la situación más controlada, aprovechando las magníficas instalaciones exteriores con las que cuenta la Universidad de Almería









Desde UAL Deportes se continúa depositando la máxima atención al devenir de los acontecimientos, tanto en la provincia como en la ciudad de Almería, adaptando sus servicios a las opciones disponibles según las medidas de contención de la pandemia que sean de aplicación en cada momento, así como a las necesidades de sus usuarios. Así, la intención es la de dar un máximo aprovechamiento a los recursos e incidir en la motivación de la comunidad universitaria inscrita en la oferta deportiva, siempre con la salvaguarda de la seguridad.



Alianza con Gerencia de la Universidad de Almería para la promoción de un entorno laboral más saludable, los programas específicos UAL Activa y UAL Deporte y Salud han vuelto a la acción tras verse abocados a dos semanas de parón: “El 25 de enero, la capital superó la tasa de incidencia de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, dato al que siguió la entrada en Nivel 4-Grado 2 de alerta sanitaria, y se suspendieron temporalmente; ahora, pasadas ya dos semanas de esa paralización preventiva, desde este lunes 8 de febrero se han retomado de forma adaptada a la situación epidemiológica”.



De este modo, además, Pedro Núñez, director de UAL Deportes, se ha mostrado convencido de que “su reactivación es la mejor estrategia para la prevención frente al COVID-19, generando de forma natural las condiciones para le mejora de nuestro sistema inmunológico”. No en vano, “el compromiso de nuestro servicio con la salud de toda la comunidad universitaria hace inasumible continuar con la paralización de estas actividades”, ha puntualizado textualmente, apoyándose en los datos que avalan la vuelta a los entrenamientos: “Teniendo en cuenta el paulatino descenso que afortunadamente empieza a notarse en las cifras de incidencia, se reactivan de forma segura, aprovechando además un equipamiento recientemente adquirido, como es el ‘Cubofit’, y sacando el máximo rendimiento de los espacios exteriores presentes en el entorno del campo de fútbol”. Tras cada revés que provoca el virus, “más energía que nunca, con la intención de seguir contribuyendo de forma decidida a mejorar la salud y calidad de vida de todos los miembros de la comunidad universitaria almeriense”.



Y es que precisamente la puesta en marcha de ese nuevo equipamiento exterior supuso un nuevo impulso a los programas referidos por varios motivos: “Por un lado, ofreciendo nuevas posibilidades de entrenamientos muy adaptadas a las necesidades actuales y, por otro lado, sobre todo, ha servido de opción para el acercamiento a la actividad física regular de un buen número de personas que no realizaban ningún tipo de actividad por cierto rechazo a lo que se ha considerado el ‘gimnasio’ de toda la vida”. De hecho, Núñez y su equipo de UAL Deportes han percibido que “poder disponer de un espacio no convencional de entreno, perfectamente adaptado, en un entorno inmejorable, ha servido, además de para permitir sesiones cien por cien seguras con relación a medidas preventivas frente al COVID-19, para dar la oportunidad a muchos usuarios que estaban esperando algo llamativo para acercarse a la actividad física saludable desde otra perspectiva”. Así ha sido a través de “un enfoque mucho más actual, totalmente alineado con las tendencias que están obligando al sector del fitness a adaptarse a un tipo de actividad relacionada con la salud holística de las personas, sea cual sea su nivel físico y objetivos perseguidos”.



Entre ambos programas de UAL Deportes se cuenta con más de doscientas personas inscritas, casi todas de los sectores del PAS y el PDI, que salen del sedentarismo, pero “si a todo esto añadimos la función formativa para los alumnos de último curso del grado de CCAFD y de los recién egresados del mismo, podemos estar muy orgullosos del trabajo que se está llevando a cabo”, ha dicho un Pedro Núñez que ha finalizado con una referencia directa a la ilusión que mueve a todo su equipo de trabajo, incluidos también los monitores colaboradores de sendos programas: “Continuamos con el claro objetivo de persistir y equilibrar la importancia del ejercicio físico en la prevención de la salud, especialmente en los efectos del coronavirus, y la prevención en la exposición a los contagios”. Es la línea seguida y apoyada por Álvaro Carrera, coordinador de UAL Activa: “Todo el equipo sigue tan ilusionado con este proyecto de activación universitaria como el primer día”. Sus 145 usuarios están felizmente de vuelta, así como sus nueve entrenadores-colaboradores, todos repartidos en 28 grupos de entrenamiento que se ejercitan en tres grandes franjas horarios, de 8.00 a 11.00 horas, de 12.30 a 16.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.



La metodología de entrenamiento que se sigue es la siguiente, explicada por el propio Carrera: "Cada usuario, en el momento de la inscripción, nos aporta la información inicial, o sea, disponibilidad horaria, historial de lesiones y/o patologías y sus objetivos, y con ella lo ubicamos en un grupo de entrenamiento; una vez en él, es el entrenador quien evalúa las necesidades más específicas de ese usuario y determina si el grupo asignado es el más conveniente o, si por el contrario, es necesario hacer una reasignación; esto también puede suceder por los cambios de horario laboral que tienen los trabajadores de la Universidad”. En definitiva, y según ha precisado el coordinador, “UAL Activa siempre escucha las necesidades de sus usuarios para ofrecerles el programa de entrenamiento más adaptado a ellos”. Una herramienta fundamental, sobre todo en este trance de pandemia, es el ‘Cubofit’ que se instaló hace escasas fechas en el semicírculo sur entre la pista de atletismo y el campo de fútbol, con más de 700 kilos de peso repartidos en barras, sacos, kettlebell y mancuernas, y con 2.000 metros cuadrados de espacio al aire libre, permitiendo distancia.



En cuanto a Deporte y Salud, un programa que cuenta con medio centenar de usuarios entre sus cuatro modalidades, también ha vuelto a la actividad con entrenamientos en el exterior de UAL Fitness, dirigidos y en grupos reducidos, UAL Running, sesiones de carrera a pie de igual modo dirigidas, y UAL Entrena2, que consiste en entrenos personales y por parejas. Solo queda en suspenso la cuarta parte, UAL Swimming, al permanecer cerrada la piscina cubierta de la Universidad de Almería. Adrián Gómez, que es su responsable, ha recordado que “en UAL fitness se cuenta con cinco grupos de entrenamiento, los cuales se reparten a lo largo de toda la semana: lunes y miércoles a las 17:30 horas, y martes y jueves a las 12:30, 18:30 y 19:30 horas, siendo esta última una de las más solicitadas; de hecho, hay dos grupos en esa franja, ya que se prioriza la calidad y que sean reducidos, por lo que, ante la alta demanda, se ha decidido crear esos dos a la misma hora, para dar cabida a todos los inscritos”. En total, “medio centenar de personas comienza a activarse después del parón, repartido en las tres diferentes opciones que ofrece este programa, en todo momento priorizando la seguridad y prevención ante la COVID-19, pero mantenerse activo es una de las mejores medicinas”.