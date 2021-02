La UAL lidera un proyecto europeo en el uso de las TICs en Marruecos

miércoles 10 de febrero de 2021 , 15:15h

El objetivo es la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de las matemáticas en Marruecos, con el fin de modernizar el sistema de enseñanza de esta asignatura y obtener así un mayor interés de los estudiantes







La Comisión Europea ha seleccionado, en el marco del programa Erasmus+ KA2, el proyecto MathICs, 'Fortalecimiento del uso de las TICs en la enseñanza de las Matemáticas en Marruecos', liderado por la Universidad de Almería dentro de la Acción de Fortalecimiento de las Capacidades en el campo de la Educación Superior (CBHE) que contempla el conocido Programa Europeo. “La duración del proyecto, el primero que la UAL lidera de estas características, será de tres años, comenzando este 2021, y cuenta con una importante financiación de 942.855 euros", ha explicado en su presentación el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez.



Los proyectos de Fortalecimiento de Capacidades de Erasmus+, también conocidos como CBHE, tienen como objetivo fundamental apoyar la modernización, accesibilidad e internacionalización del ámbito de la educación superior en los países asociados, de fuera de la Unión Europea, mediante la cooperación transnacional basada en asociaciones multilaterales de universidades. El rector ha destacado que “el proyecto MathICs ha sido uno de los 164 proyectos seleccionados a nivel europeo de entre las 1.005 solicitudes presentadas, siendo solo financiadas 10 propuestas lideradas por universidades españolas. La tasa de éxito en la región del sur del Mediterráneo ha sido solo del 12%, lo que muestra lo altamente competitivas que resultan estas convocatorias. Para la Universidad de Almería, este viene a ser el primer proyecto CBHE que lidera".



El objetivo principal del proyecto MathICs es la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de las matemáticas en Marruecos, con el fin de modernizar el sistema de enseñanza de las matemáticas y obtener así un mayor interés de los alumnos en esta asignatura, que debería dar lugar a una mejor cualificación final de los estudiantes y a una mayor tasa de éxito. Por supuesto, la introducción de las TIC requiere la disponibilidad de infraestructura y equipo técnico adecuados. Se ha realizado un estudio de campo de todas estas variables, obteniendo resultados sobre cuya base se presupuesta la adquisición e instalación del equipo necesario.



Para lograr este objetivo, van a seleccionar a un grupo de entre 200 y 250 profesores de todas las instituciones del país socio que serán formados en el uso de las TICs en la enseñanza de las matemáticas. Tendrán cursos sobre el uso del hardware y software (formación que se impartirá en la Universidad de Almería) y sobre cómo crear moocs, contenido visual y, en general, contenidos de aprendizaje e-learning interesantes y útiles para las matemáticas (esta parte de la formación se impartirá en la Universidad de Lisboa.) Una vez adquiridos estos conocimientos, deben saber trasladarlos a su enseñanza diaria en sus aulas. Esto constituye la aproximación pedagógica del proyecto, y se llevará a cabo en la École Centrale de Nantes.



Por su parte, el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, ha señalado que “en estos últimos años, la UAL ha participado en unos 20 proyectos KA2 o Capacity Building y actualmente participa en 9, incluyendo los 4 conseguidos este año, pero nunca hasta ahora habíamos liderado un proyecto de esta naturaleza con este presupuesto". Además, ha señalado la notable proyección de la UAL en estas regiones y muy especialmente en Marruecos, con cuyas universidades colaboran también dentro del Programa Erasmus de movilidad KA107. “Siempre se ha destacado la posición de la UAL como puente con Latinoamérica, en particular en el ámbito Agro, pero vemos cómo la posición de Almería como enlace se plasma también con el Magreb y, en este caso, también en otro ámbito, el de las matemáticas". Por último, el vicerrector ha indicado que “es importante señalar que hemos pasado de presentar 5 proyectos KA2 en 2014, cuando se inició este Programa, a 24 en 2020, con resultados muy notables".



En la actualidad la UAL está participando en una Feria Virtual en Marruecos, con el objetivo de captar estudiantes para la UAL y seguir fortaleciendo lazos con estos países. Es la tercera ocasión en la que este Vicerrectorado participa en estas Ferias de Captación en Marruecos, y los resultados han sido sobresalientes: 38 estudiantes de Grado y 43 de Máster, más de 80 en total, siendo el país en el que ha obtenido mayor éxito seguido de Colombia. “Es decir, la UAL también obtiene beneficios al contribuir al desarrollo de estos países terceros".



La idea de este proyecto MathICs surgió en una de las visitas de investigación que el profesor Luis Oyonarte efectuó a la Universidad Mohammed V de Rabat. El profesor había observado el interés de los estudiantes marroquíes por conseguir una buena formación y por tener una relación estrecha con homólogos de otros países. No obstante, las instituciones marroquíes no cuentan con una estructura tecnológica sólida que les permita llegar al grado de internacionalización que sus estudiantes demandan. “Este sistema de formación ha sido ideado no solo para la enseñanza de las matemáticas a futuros matemáticos, sino, muy al contrario, para la enseñanza de las matemáticas que se imparten en diferentes carreras: la de Matemáticas por supuesto, pero también la de Medicina, Química, etc., e incluso, y muy especialmente, la de formación del profesorado, es decir, la carrera que existe en Marruecos para quienes quieren dedicar su vida profesional a la enseñanza en institutos", ha explicado Oyonarte.



El profesor cuenta para coordinar este proyecto con un equipo formado por María Fernanda Rodríguez Heras y Ana Fe Rodríguez Fuldauer, del Servicio de Relaciones Internacionales, y José Carmona Tapia, del Departamento de Matemáticas



Para otorgar este proyecto la CE ha valorado principalmente la temática y la innovación que supone introducir la transformación digital en la enseñanza de las matemáticas en Marruecos, y más teniendo en cuenta la actual situación sanitaria y la necesidad de adaptar la formación a formato virtual.

Consorcio

La UAL coordinará este proyecto con un consorcio compuesto por 10 universidades: Universidad de Almería (universidad coordinadora), École Centrale de Nantes (Francia), Universidad de Lisboa (Portugal), Université Mohammed V de Rabat, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Université Ibn Tofail de Kenitra, Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, École Nationale Superieure des Mines de Rabat, Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile, Casablanca y la Empresa almeriense Synapstic S.L.Además, como miembros asociados participan Réseau Méditerranéen des Écoles d'Ingénieurs et de Management (RMEI) en Francia, la Société Marocaine de Mathématiques Appliquées de Marruecos, la Association Marocaine des Écoles Superieures Privées (AMESUP), Casablanca, Marruecos y Jiwar éducation et développement, Rabat, Marruecos.