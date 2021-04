Almería La Mesa convoca el concurso Cuentos Chinos sobre el tren de Almería lunes 26 de abril de 2021 , 19:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Desde la Mesa del Ferrocarril de Almería hemos decidido poner en marcha un original concurso de relatos cortos que hemos bautizado con el nombre de ‘Concurso de Cuentos Chinos’. Pretendemos que los almerienses, que hacen gala de un aguzado ingenio y un demostrado sentido del humor, compitan con los representantes políticos que tanto han hablado y tan poco han cumplido con los diferentes proyectos ferroviarios pendientes en nuestra provincia. De partida es necesario advertir que hay que derrochar imaginación para superar algunos de los ‘cuentos’ que nos trajeron personajes tan ilustres como el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, cuando tras la concesión de los Juegos Mediterráneos 2005 a Almería, visitó la provincia y, ni corto ni perezoso, se comprometió con los almerienses a que “antes del 2005, fecha en la que la ciudad organizará los XV Juegos Mediterráneos, llegará el Euromed (tren de alta velocidad del Corredor Mediterráneo) y estará terminada la autovía con Málaga”. Los resultados de aquel compromiso son sobradamente conocidos: la autovía con Málaga se concluyó pasado el 2015 (diez años después) y la línea de alta velocidad ‘podría’ estar en el mejor de los casos para 2026, más de veinte años más tarde de lo prometido. Es sólo un ejemplo de tantos cuentos y ahora queremos que sean los propios almerienses los que nos cuenten los suyos. Se pide un derroche de imaginación, sarcasmo, ironía, bien sazonado de crítica o de ese ‘borderío’ que con tanto arte utilizan nuestros paisanos. BASES Para este concurso las bases no representan una gran exigencia, pero no obstante se proponen algunos requisitos, entre ellos: Puede concursar cualquier almeriense sin límite de edad, sexo, raza, religión o estado civil, con la única condición de querer lo mejor para su tierra y que las inversiones lleguen cuanto antes.

Los ‘Cuentos Chinos’ serán relatos cortos, de no más de un folio y medio, sin límite inferior (es decir que una frase basta). La temática es única, contarnos un cuento en principio creíble de cuándo y cómo vamos a tener línea de alta velocidad en Almería.

Los Cuentos Chinos deberán remitirse por correo electrónico al email de la Mesa del Ferrocarril ( [email protected] ) o por correo ordinario al Apartado de Correos 540 de Almería, dentro del plazo comprendido entre el 1º de Mayo al 31 de mayo del 2021.

) o por correo ordinario al Apartado de Correos 540 de Almería, Todos los relatos recibidos serán evaluados por la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril de Almería que, en sesión extraordinaria, elegiré los tres mejores.

Con la presentación, los autores se comprometen a ceder los derechos de publicación y/o utilización de esos relatos por parte de la Mesa del Ferrocarril dentro de las actividades que desarrolla para defender la mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios de la provincia.

Los autores de los trabajos elegidos como los mejores recibirán como premio una comida en restaurantes de Almería, basada en platos de nuestra rica gastronomía (Espacio Gastronómico Tony García, La Plazuela y Bahía de Palma), que se han ofrecido a colaborar para dar así su apoyo a la reivindicación de un tren digno para Almería. Animamos a todos los ciudadanos a adentrarse en esta aventura de la que seguro saldrán interesantes relatos porque entendemos que tratándose de almerienses harán gala de esas ganas de ‘cachondeo’ de la que suelen hacer gala en su día a día. Pero al mismo tiempo creemos que servirá para manifestar ese espíritu crítico que se esconde en cada ciudadano de esta provincia, y para evidenciar que si a representantes políticos e institucionales no les duelen prendas en lanzar compromisos y/o promesas que finalmente no cumplen, a los almerienses les sobra capacidad para sacarles los colores adentrándose en ese proceloso mundo de los ‘cuentos chinos’ que tanto han proliferado a lo largo de la historia de Almería. El fin último es empujar desde todos los rincones y todos los sectores de la sociedad almeriense para que no tengamos que lamentar más retrasos en la ejecución de esas obras del nunca acabar. Nos gustaría que la pluma ágil y la imaginación de los que se convertirán en autores de estos ‘cuentos chinos’ se conviertan en un acicate más para quienes tienen en sus manos acelerar los ritmos de ejecución de los proyectos y las inversiones, y puede que con la ayuda de nuestros más agudos escritores llegue el momento en el que tangamos que aplaudir a quienes asuman sus compromisos y nos devuelvan la ilusión por viajar en tren, una ilusión hoy por hoy adormecida. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.