La nueva exposición del Paseo de Almería invita a una ‘Catarsis’ con Indalo Foto

lunes 26 de abril de 2021 , 19:08h

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado hoy esta nueva muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 20 de junio





El ‘Paseo de las Imágenes’ ha renovado por tercera vez su propuesta expositiva este mediodía con ‘Catarsis’, una muestra formada por un total de 30 fotografías del otros tantos fotógrafos del Grupo Indalo Foto. Una propuesta que se podrá disfrutar en los paneles situados en el ‘carril saludable’ del Paseo de Almería hasta el próximo 20 de junio y que ha sido inaugurada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha estado acompañado por el presidente del colectivo Desencuadre y comisario y coordinador de FOCAL, Carlos de Paz, por el presidente y vocal de exposiciones de Grupo Indalo Foto, Luis de la Poza y Alfredo Romero, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y varios de los artistas que exhiben su obra.



Una propuesta que representa la alegoría de las ensoñaciones y mirada de un niño a libros de fotografía durante los meses de confinamiento de la pasada primavera, como una vía de escape, imaginación y libertad. Organizada por el Ayuntamiento de Almería y producida por la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT).



Por parte del Ayuntamiento, Fernández-Pacheco ha afirmado estar “muy contento por abrir esta tercera exposición con el programa FOCAL con la que el Ayuntamiento de Almería quiere mostrar en la vía más emblemática de la ciudad, como es el Paseo, el arte de la fotografía, que es una disciplina de muchísima tradición en nuestra provincia y en nuestra ciudad en particular”.



Sobre la propuesta, el alcalde ha considerado que “la exposición de hoy es muy sugerente y nos evoca recuerdos muy cercanos de la época del confinamiento, aquello que anhelábamos, lo que echábamos de menos, los recuerdos que teníamos de nuestra recién perdida libertad. Creo que cada fotografía invita al espectador a interpretarla y a cada uno le va a sugerir aspectos diferentes, todas con una grandísima calidad y muy disfrutable, porque decidimos hacerla en la calle, con distancia suficiente y que no impida que el arte esté al alcance de todos”.



Estas exposiciones se enmarcan dentro del programa FOCAL, una iniciativa integrada en el convenio de colaboración que el Ayuntamiento rubricó junto al colectivo Desencuadre y que hará que haya hasta seis exposiciones en el Paseo de Almería. El comisario Carlos de Paz ha detallado que “estamos en el ecuador del proyecto FOCAL, en la tercera exposición de las seis que se van a hacer a lo largo del año en esto que a mí me gusta llamar ‘el Paseo de las Imágenes’. En esta ocasión es del grupo Indalo Foto, asociación decana de la fotografía en Almería, que llevan trabajando por la provincia desde 1982 y que tiene un largo historial de trabajo de publicaciones y de trayectoria y cohesionar a distintos grupos de fotógrafos como es el caso de esta propia exposición”.



Por su parte, Alfredo Romero, vocal de exposiciones del Grupo Indalo Foto, ha definido la propuesta como “una muestra que aglutina 30 imágenes que cuentan y narran la historia de un niño que, en el confinamiento, la única forma de liberarse fue coger un montón de libros en su casa y empezar a poder salir a la calle gracias a las imágenes de la fotografía que veía. Ese es el planteamiento, son 30 fotografías de distintos autores y distintos estilos para plasmar esa liberación de ese momento en el que se le prohibía salir a la calle. Es un recuerdo de aquel momento y a la vez un guiño a los libros de fotografías coincidiendo ahora con la Feria del Libro”.



El Grupo Indalo Foto es una asociación cultural, miembro de la Federación Andaluza de Fotografía, fundada en Almería en marzo de 1982 cuyo objetivo es la promoción cultural y divulgación de la fotografía a través de la realización de actividades tales como exposiciones, concursos, talleres, proyecciones, charlas, etc.; así como la edición de una revista semestral (Digital Indalofoto). Tiene su sede en la c/ Real 115, 1ºD de la capital almeriense y sus actividades se pueden consultar en www.grupoindalofoto.com.



Desde sus comienzos se caracteriza por ser un grupo heterogéneo de fotógrafos y artistas que desarrollan una serie de disciplinas diferentes dentro del ámbito fotográfico. En esta unión fotográfica hay paisajistas, retratistas, fotógrafos sociales, figurativos, abstractos, etc., característica esta que favorece el enriquecimiento grupal y personal de los fotógrafos y, además, como principal nexo de unión, el amor desmesurado por este arte.