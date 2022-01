Economía La Mesa del Agua pide al Gobierno que incluya a Almería en las subvenciones para desalación viernes 07 de enero de 2022 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Piden “el mismo trato que se le pueda dar a nuestros compañeros de la Región de Murcia y que el Gobierno central no haga agravios comparativos con los regantes almerienses” La Mesa del Agua de Almería, ante la posibilidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) establezca alguna subvención para el agua desalada en función de “la brutal subida de los costes de producción, en especial en los costes de la electricidad”, ha pedido que los regantes de la provincia también puedan acogerse a la misma tal y como parece que el Miteco está planteando a los regantes del Trasvase Tajo-Segura. La Mesa del Agua de Almería ha vuelto a exigir al Gobierno central que establezca en 30 céntimos por metro cúbico el agua desalada destinada al regadío “tal y como establece la Ley 1/2018 de 6 de marzo en su disposición adicional cuarta”, ha explicado su portavoz, José Antonio Fernández Maldonado. “Pedimos el mismo trato que se le pueda dar a nuestros compañeros de la Región de Murcia y que el Gobierno central no haga agravios comparativos con los regantes almerienses”. José Antonio Fernández Maldonado ha explicado que si el Miteco prevé abaratar la desalación por las mejoras ambientales en el Tajo y la sobreexplotación de acuíferos “no puede olvidarse que en nuestra provincia ya venimos trabajando en la recarga de los acuíferos sin que se haya contado con aportes de las administraciones. Por ello, puede perfectamente incluirse esa subvención en la conservación y recuperación de los acuíferos de nuestra provincia”. Y ha vuelto a recordar que debido al “tarifazo eléctrico que estamos padeciendo, los regantes hemos pedido que se habilite una tarifa eléctrica para el sector agrícola que incluya a las comunidades de regantes. Una tarifa especial, como la que había en su fecha y que se eliminó hace 18 años”. Ahora cuesta casi el doble producir un metro cúbico Desde la Mesa del Agua de Almería se ha recodado que para este año que acaba de empezar las comunidades de regantes se verán obligadas a subir entre un 30% y un 40% el precio a los agricultores, en función de la zona de producción. “En los últimos meses del año ya denunciamos la subida del metro cúbico en más de un 80% para los regantes. Es decir, producir un metro cúbico con las subidas de las últimas semanas cuesta prácticamente el doble que el año pasado”. José Antonio Fernández Maldonado ha recordado que la Mesa del Agua de Almería ha detallado que la situación para el regadío “es muy dura porque dependemos de la energía eléctrica, cuyo precio se ha disparado, además de las subidas en los costes de producción que también se han encarecido bastante”. La Mesa del Agua también ha vuelto a incidir en que “en el resto de España, en su mayor parte, los precios son irrisorios comparado con lo que pagamos nosotros, en el peor de los casos a dos céntimos el metro cúbico”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

