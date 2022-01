Economía Por qué youtubers e influencers se van a vivir a Andorra viernes 07 de enero de 2022 , 18:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los youtubers e influencers reconocidos no dejan de ser trabajadores por cuenta propia que tienen unos ingresos muy altos y que, por lo tanto, necesitan las mejores condiciones a la hora de pagar el impuesto de la renta. Hemos hablado con el despacho de abogados https://residencia-andorra.com/ para explicarte por qué youtubers e influencers se van a vivir a Andorra. Cuáles son las ventajas de vivir en Andorra para los youtubers e influencers Aunque a veces no es fácil conseguir la residencia en Andorra para poder ser un ciudadano legal y trabajar en este país, muchas veces vale la pena hacer el esfuerzo para poder disfrutar de una mejor calidad de vida en cuanto al trabajo. Estas son las ventajas de vivir en Andorra que hacen que youtubers e influencers se vayan a vivir allí. Pagan menos impuestos Como hemos apuntado anteriormente, los youtubers e influencers son personas que trabajan por cuenta propia creando su propio contenido, por lo tanto, tienen todas las obligaciones de un autónomo. La única diferencia es que ellos tienen unos ingresos muy superiores a la media de autónomos españoles. En España, el impuesto de renta que puede llegar a pagar una persona con unos ingresos de 30.000€ anuales es del 47%, mientras que en Andorra el máximo está estipulado en el 10%. Eso les permitirá a los referentes de internet ahorrar mucho en el dinero que le tienen que pagar al estado. Tener los escenarios perfectos para sus redes sociales Andorra es un pequeño país que se encuentra ubicado en el corazón de los Pirineos, justo entre España y Francia. Los paisajes de Andorra son espectaculares y eso es un punto a favor para la calidad de las redes sociales de los influencers. Podrán generar un contenido de mucha más calidad con fotos fuera de lo común, para que sus seguidores sigan creciendo y así evolucionar en su trabajo. Es un país muy seguro La seguridad es primordial para las personas famosas, ya que se encuentran en el punto de mira de todo el mundo. Andorra es uno de los países más seguros de todo el mundo, con un índice de criminalidad que roza el 0 y con un control de entradas y salidas muy exigente. Los youtubers e influencers podrán pasear tranquilos por la calle sin miedo a ser intimidados y sus pertenencias permanecerán a salvo durante todo el tiempo. El clima de Andorra El clima influye mucho en la calidad de vida de las personas y en Andorra se puede disfrutar de sol durante unos 310 días al año aproximadamente. Eso no quita que en invierno haga mucho frío y pasen varios meses del año rodeados de nieve. Ahora ya sabes por qué youtubers e influencers se van a vivir a Andorra y cuáles son las ventajas de las que disfrutan. No dudes en consultar con abogados expertos como los de residencia-andorra.com para que te asesoren y te ayuden en todo el proceso de comenzar una nueva vida laboral en el pequeño país de las oportunidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

