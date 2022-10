Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar La mitad de la marihuana intervenida a una banda internacional era de Almería sábado 29 de octubre de 2022 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La organización criminal estaba asentada en Barcelona pero contaba con ramificaciones logística y de producción por todo el territorio nacional La Guardia Civil, en el marco de la operación Pinarel, ha desmantelado una importante organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana asentada en Barcelona. Tras más de dos años de investigación, han sido detenidas 34 personas, con 17 más y cuatro entidades jurídicas investigadas por tráfico de drogas o blanqueo de capitales. Han sido intervenidas más de 12,6 toneladas de marihuana procesada lista para su consumo, 160.000 plantas de marihuana, más de media tonelada de hachís, más de un kilo de cocaína y 45.000 euros en efectivo. Agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona iniciaron la investigación en el verano de 2020 al obtener información acerca de una organización criminal asentada en esa provincia catalana y que transportaba droga por todo el territorio nacional. Movimientos por toda España En agosto de 2020 se interceptaron en Vilafranca del Penedés dos vehículos procedentes de Málaga con 185 kilos de hachís. El transporte lo realizaron haciendo uso de la metodología “go fast”, consistente en el envío de un vehículo de alta cilindrada como lanzadera para verificar que el trayecto está despejado de presencia policial y hacer que un segundo turismo cargado de la droga llegase a su destino. Apenas un mes antes, habían sido intervenidos por la Comandancia de Ceuta alrededor de 330 kilos de hachís en un operativo policial camuflados en un camión basura. Los agentes pudieron determinar que habían sido por la organización objeto de investigación en Barcelona. Tras una primera vinculación de los objetivos, en noviembre del año 2020 se realizaron varios registros en los domicilios de algunos de los miembros más activos de la organización en las localidades barcelonesas de Rubí y Vilafranca del Penedés. Esto provocó un mes después una intervención en el puerto de Barcelona de 80 kilos de marihuana procesada camuflada en el interior de mercancía ilícita en palets con destino a Chipre. Fruto de las actuaciones realizadas en 2020, en febrero de 2021 se realizó un importante operativo donde se registraron simultáneamente 16 inmuebles en tres bloques de viviendas del barrio del Pinar de Rubí. En ellos se localizaron pisos cuya estructura había sido modificada para instalar plantaciones indoor de marihuana manipulando por completo la instalación eléctrica de los pisos. En esta ocasión se intervinieron 1.350 plantas, una pistola de aire comprimido, una pistola táser, una catana y varios machetes. Mientras tanto, en Montcada i Reixac se desarticulaba otra ramificación de la organización encargada de la distribución tanto mayorista por paquetería postal como a pequeña escala mediante el menudeo por la provincia. Envíos internacionales También se detectó la existencia en el seno de la organización de nacionales suizos de origen turco que organizaban envíos internacionales masivos de marihuana a Suiza. Para dar apariencia de legalidad al transporte utilizaban documentos basados en análisis falsos del cáñamo transportado, consiguiendo eludo una eventual incautación de la sustancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta actividad se pudo constatar tras la intervención poco después de un camión por parte de la Guardia Civil en la provincia de Albacete que contenía cuatro toneladas de marihuana procesada lista para su venta y consumo con destino a Suiza. Del mismo modo se incautaron otras seis toneladas de marihuana y 120.000 plantas en una explotación agrícola de Almería, siendo también vinculadas a la misma organización investigada en Barcelona. Gracias al análisis de la información obtenida en los operativos realizados hasta el momento por todo el territorio nacional, en septiembre de 2021 se llevó a cabo otro operativo en la localidad granadina de Motril donde se intervinieron 31.000 plantas más. Con el avance de la investigación y en colaboración con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), se pudo relacionar a la organización criminal con tres sociedades empresariales que disponían de autorización administrativa limitada al comercio de cannabis de determinada variedad y porcentaje de THC (principio activo de la planta) destinado a labores de investigación y finalidad médica. Estas empresas estaban establecidas en Castalla (Alicante), Tuéjar (Valencia) y Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Tras el registro de sus sedes se intervinieron 12.000 plantas de marihuana y 2,5 toneladas de marihuana procesada comprobando que desviaban el uso legal del cannabis al mercado ilícito, con variedades distintas y niveles de THC muy superiores a los permitidos. En la operación Pinarel llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona en colaboración con las Comandancias de Ceuta, Alicante, Valencia, Albacete y la AEMPS, han sido detenidas 34 personas y 17 investigadas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y blanqueo de capitales. Han sido desmanteladas 14 plantaciones de marihuana y se han intervenido un total de 160.000 plantas de marihuana, 12,6 toneladas de marihuana procesada, media tonelada de hachís, 1,3 kilogramos de cocaína, 3,2 kilos de sustancias de corte, 45.000 euros, un subfusil, un rifle, dos pistolas de aire comprimido, una pistola táser y multitud de armas blancas. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº2 de Sagunto (Valencia).

