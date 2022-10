Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Así se reparten los 386,8 millones que la Junta invertirá en Almería en 2023

sábado 29 de octubre de 2022 , 15:05h

Inversión histórica en agricultura, agua y en Las Salinas

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 destina 386,8 millones de euros a las inversiones en Almería lo que viene “a favorecer el despegue de la provincia tras décadas de abandono por parte de anteriores gobiernos socialistas”. Así lo ha apuntado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que, junto a la otra consejera almeriense, la responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha desgranado unas cuentas que “vienen a demostrar que este Gobierno sí apuesta por la provincia almeriense y sus principales sectores”. El presupuesto suma 144,8 millones de euros más de inversión en la provincia que los del año anterior cuando la inversión ascendía a 242 millones de euros.

En el marco de unas cuentas pensadas para que las familias andaluzas puedan “afrontar la situación de crisis económica a raíz de la fuerte inflación”, el presupuesto aprobado este viernes en Consejo de Gobierno es el “más social de la historia, el que más invierte en Sanidad, Educación y Política Social con menos impuestos”. De hecho, el Gobierno de Juanma Moreno va a destinar en 2023 más de 25.000 millones de euros a políticas sociales. Es decir, que, por cada cien millones de euros del Presupuesto de Andalucía, 57 son para políticas sociales.

“Sube el presupuesto y bajando los impuestos”, ha subrayado Fernández-Pacheco, que ha incidido en “la importante apuesta” de estas cuentas por las infraestructuras almerienses. Entre éstas, ha destacado la inversión de 7,5 millones de euros para la ejecución del último tramo de la Autovía del Almanzora, entre La Concepción y la autovía del Mediterráneo A-7, los 2,2 millones de euros para la rehabilitación de la Casa Consistorial de la capital; y los 2,5 millones de euros para el enlace de Mojácar con la autovía.

Más sanidad

En el ámbito de la sanidad, el consejero y portavoz ha apuntado cómo la inversión “supera la cota histórica del 7% del PIB andaluz” y en la provincia de Almería esta inversión tiene nombre y apellidos dado que incluye partidas para nuevos centros de salud en El Ejido, la capital almeriense o Benahadux, además de una inversión de 3,8 millones de euros para el centro de Mojácar y los 15,4 millones de euros para el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, como “gran proyecto sanitario en la provincia”, además del próximo inicio de las obras del nuevo Edificio de Consultas Externas en el marco del Hospital Universitario Torrecárdenas.

En materia de Política Industrial y Energía, el Presupuesto andaluz para 2023 destina 29,27 millones de euros al Fondo de Transición Justa, previsto por primera vez para promocionar el desarrollo industrial en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, entre ellas la de Carboneras, y como fórmula para el avance en la transición energética.

También contemplan estas cuentas, incentivos para actuaciones de ahorro, eficiencia energética, uso de energías renovables e impulso de un transporte más sostenible con 7,85 millones de euros; además de una partida específica de 5,45 millones de euros para obras de restauración minera.

En el ámbito de la Justicia, Fernández-Pacheco ha anunciado, como hito, la inclusión de la partida que favorecerá el inicio de la obra de la Ciudad de la Justicia en Huércal-Overa. Una actuación que lleva aparejada una inversión de 1,85 millones de euros y viene “a saldar una deuda histórica” con el compromiso de iniciar “las obras en el menor tiempo posible y que la nueva sede judicial sea una realidad cuanto antes”.

Respecto a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, su titular ha puesto de relieve unas cuentas con las que el Gobierno andaluz “pisa el acelerador de la Revolución Verde para situar a Andalucía como referente en la protección ambiente, el desarrollo sostenible, la economía circular y la mitigación de los efectos del cambio climático, así como el impulso de la economía azul”. Así, el presupuesto de 2023 para políticas ambientales es el más alto de la historia con un total de 792 millones de euros, un 32,8% más que el destinado, por ejemplo, en 2018. Ha destacado, además, cómo este Presupuesto destina a la prevención y extinción de incendios forestales (INFOCA) 222,65 millones de euros, un 27% más que en 2022 y un 33% más que en 2018.



Un millón para Las Salinas

Una cantidad que se refleja en actuaciones concretas como la destinada a la restauración de humedales en Andalucía con una partida de 7,5 millones de euros. De hecho, Fernández-Pacheco ha puesto el acento en el millón de euros que este presupuesto va a destinar a la mejora de la funcionalidad ecológica de Las Salinas de Cabo de Gata. “Buscamos actuar en todo aquello que es competencia de esta consejería como las condiciones de nidificación de las aves”, ha dicho al tiempo que ha recalcado en que para esta acción concreta, la Consejería irá de la mano de expertos conocedores de estas Salinas como son los miembros de la asociación SEO BirdLife. Asimismo, y siempre sobre este humedal, el consejero ha insistido en que se va a trabajar con la empresa titular de Las Salinas de cara a mejorar a largo plazo, la compatibilidad entre la actividad salinera y la conservación más adecuada del humedal.

Los puertos de la provincia de Almería registran también importantes inversiones recogidas en el Presupuesto para 2023 de la Junta de Andalucía como los casi 2 millones de euros para el puerto de Garrucha o el medio millón de euros para el dragado del puerto de Adra. Y varias partidas que suman otro medio millón de euros más para el Puerto-Ciudad de la capital.

Las inversiones asociadas a la economía circular y la gestión de residuos alcanzan casi los 43 millones de euros para toda la Comunidad andaluza y, en concreto, son 3,33 los millones destinados a la provincia de Almería: al sellado de vertederos en Tabernas, Olula del Río, Paterna del Río, Instinción y Bayarque, además de medio millón de euros más que irá destinado a la construcción de un Punto Limpio en Adra.

La mayor inversión, en Agricultura y Agua de la historia

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto el acento, por su parte, en el aumento en un 21,6% que contempla el Presupuesto de la Junta de Andalucía para su Consejería respecto al anterior, dado que suma un total de 1.655 millones de euros, siendo ésta la que “más invierte en la provincia de Almería, concretamente el 26,3% de la inversión provincializada, debido fundamentalmente a las inversiones en agua que vamos a ejecutar para dar respuesta a las demandas los municipios, agricultores y regantes de la provincia”.

De hecho, Crespo ha querido incidir, muy especialmente, en la apuesta del Gobierno andaluz por la política de agua, a la que destina para 2023 un total de 450 millones de euros, un 24,5% más. A esto que hay que sumar los 68,8 millones de euros contemplados para la modernización de regadíos. En el caso concreto de la provincia de Almería, la consejera ha puesto en valor los 47,5 millones de euros destinados a inversiones en infraestructuras hídricas, decretos de sequía, abastecimiento en alta y mejora y modernización de regadíos.

Ello demuestra, según Crespo, que la Consejería de Agricultura y Agua cuenta, una vez más, con una gran apuesta en Almería para “seguir corrigiendo el déficit estructural de recursos hídricos existentes con nuevas infraestructuras que vendrán a generar 30 hm3 de agua adicionales al Poniente y Levante almeriense a través de terciarios”. Cantidad que “se incrementará en la provincia con otros proyectos de desalación y conducción de agua desalada al Valle del Almanzora, Bajo Andarax y Poniente que recogen estos presupuestos a través de los Decretos de Sequía”.

A su juicio, “las inversiones en materia de agua van a ser la mejor vacuna para paliar los efectos de esta sequía pertinaz que padecemos”. De ahí que Crespo haya anunciado que “estamos avanzando en nuevas alternativas hídricas y consolidando la depuración en Almería, donde tenemos en marcha todas las EDAR que estaban declarada de interés de la Comunidad, destacando en estos presupuestos las de Níjar, Cuevas del Almanzora, Abla, barriadas de Huércal- Overa, Mojácar. Fondón, Alhama de Almería entre otras, así como aquellas que están conveniadas con el Estado como son las ampliaciones de El Ejido, Adra y Roquetas”. Además, se sigue con la restauración de cauces con el objetivo de actuar en 200 kilómetros más, la modernización de regadíos con 8,5 millones de ayudas a las comunidades de regantes y la restauración de los ríos Adra, Antas, Aguas y Andarax.

Apuesta por el relevo generacional en el campo

Los presupuestos 2023 vuelven a “dar prioridad al relevo generacional incrementando las ayudas para incidir en la inclusión de los jóvenes en el campo siendo 3.725 jóvenes andaluces los que se han incorporado ya a este sector en Andalucía gracias a estas ayudas”. Almería contará con 13 millones de euros que vendrá a suponer un gran revulsivo para el sector, siendo la novedad la línea específica para la incorporación a la mujer.

La apuesta por el sector agro, eje económico de Almería, se ve en los 144 millones que se destinan a la agroindustria, los 9 millones de euros para el Polo de Innovación, 10,5 millones de euros para caminos rurales; la medida 22 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y costes de producción, con 7,4 millones de euros; 3,4 millones de euros para el apoyo a la agroindustria, innovación, comercialización y transformación; así como la inversión de 9,9 millones de euros para la segunda fase del proyecto de Segundas Ventas en el Puerto de Almería, fábrica de hielo y la terminación de la lonja pesquera.

En Cultura, Crespo ha destacado una inversión de 5,4 millones de euros para continuar con las obras de restauración de la Alcazaba, de los que buena parte van a la recuperación de la muralla sur. Asimismo, son 1,8 millones de euros los que se destinarán a las obras de la primera fase de conservación del castillo de Vélez-Blanco. Mientras que en Turismo destaca el programa extraordinario de sostenibilidad turística en destino.

En el ámbito de la Igualdad, la consejera ha querido reforzar “que estamos ante los presupuestos más altos en materia de gasto social, que vienen a reforzar las políticas en materia de igualdad y, sobre todo, en algo tan importante como la violencia de género”. Además, ese esfuerzo inversor se refleja en “el importante incremento del 48% que supone la Dependencia en estas cuentas con respecto a las del anterior gobierno socialista”.

Las políticas de empleo vendrán a “ser un incentivo para los jóvenes andaluces y los autónomos en estos momentos de incertidumbre”. A este respecto, la consejera ha destacado las partidas de la Tarifa Plana y medidas de apoyo para autónomos, líneas de empleabilidad específicas para jóvenes y personas con discapacidad. Además, de destacar que estas políticas pongan el acento en la Escuela del Mármol y las Oficinas del SAE en las que se invertirá.

En educación ha querido destacar la “importante subida del 17% experimentada en la provincialización, así como el esfuerzo inversor que está realizando esta Consejería en la provincia de Almería con 46 millones de euros para acometer obras tan destacas como las del CEIP Consorcio de Níjar, la finalización del Conservatorio de Danza de Quina Jiménez o los IES de Almerimar, Huércal de Almería, Las Salinas y Las Marinas de Roquetas de Mar. Y ello se refuerza con la Consejería de Universidades que invertirá en Calar Alto y utilizará fondos de la subida experimentada para la UAL para el recién instaurado Grado de Medicina.

Las presentadas por Fernández-Pacheco y Carmen Crespo son unas cuentas “realistas, pegadas al territorio” y que buscan que la economía andaluza crezca un 1,9% el próximo año, “un crecimiento ligeramente superior al 1,7% previsto para España”. Además, el consejero de Sostenibilidad y portavoz ha asegurado cómo el modelo económico andaluz “va a seguir por el camino de la bajada de impuestos” y ha insistido en que “Andalucía cuenta ya con 280.000 contribuyentes más y con 1.100 millones de euros más gracias, precisamente, a esta política”.

Por último, Fernández-Pacheco, se ha mostrado “orgulloso” de un presupuesto que es, ha dicho, “responsable con los ayuntamientos”. En este sentido, ha apuntado cómo las dotaciones del Plan de Cooperación Municipal vuelven a crecer en 2023 llegando a los 2.0044,9 millones de euros. La dotación para la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, más conocida como PATRICA, volverá a subir también el año próximo y la partida ascenderá a 520 millones de euros (130 millones más que en 2018).

Ha concluido Fernández-Pacheco con los Fondos Europeos y de los 5.489,4 millones incluidos en las cuentas para 2023, un 15,9% se destinarán a agricultura, un 12,8% a dinamización económica e industrial, otro 12,8% a educación, un 12% a sanidad, un 10,5% a infraestructuras del transporte, y otro 10,5% a I+D+i y a digitalización. El 5,7% irá destinado a desarrollo sostenible, el 4,4% a empleo y emprendimiento, el 4,3% a agua y el 3,8% a políticas sociales.

Menos impuestos y más gasto social

Es un buen presupuesto, entienden tanto Fernández-Pacheco como Crespo, que han animado a la responsabilidad del resto de grupos con representación en la cámara para que den el apoyo unánime a unas cuentas que vendrán a dar estabilidad a la Comunidad Autónoma. No obstante, han insistido tanto uno como otra en que Juanma Moreno “está totalmente abierto al diálogo e incorporará todas aquellas iniciativas que vengan a sumar”. Eso sí, con dos líneas rojas, han advertido: “Andalucía no subirá los impuestos y no bajará el gasto social”.