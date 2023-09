Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Noche de los Investigadores llega a las aulas del alumnado preuniversitario martes 19 de septiembre de 2023 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Programadas casi una treintena de actividades previas que se realizarán durante toda la semana en una quincena de centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la provincia, llegándose a 1.254 alumnos Casi treinta actividades de divulgación científica, programadas para esta semana y dirigidas a los más jóvenes, son el preámbulo a la Noche Europea de los Investigadores que se desarrollará el próximo 29 de septiembre en todas las capitales de las provincias andaluzas. Con el nombre de ‘La Noche en las Aulas’, esta propuesta se compone de 28 actividades y llegará a más de 1.200 estudiantes de centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, abarcando la investigación en todos los campos del conocimiento. Dar protagonismo al alumnado de estudios preuniverstarios es el objetivo de la Universidad de Almería, a través de la UCC+i de la OTRI, y su Vicerrectorado de Investigación. Los centros educativos han realizado previamente su solicitud, adjudicándose la realización por rigoroso orden de petición. De la ‘Almería vaciada’, ‘Monedas Sociales Complementarias’ o ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la transformación Social’, hasta ‘Calidad alimentaria’, ‘La importancia del agua en plantas termosolares de producción de electricidad’ o ‘SensoCiencia’, pasando por ‘Conoce el biobanco de tu ciudad’, ‘El mundo de la robótica social’ o ‘Pasado, presente y futuro de la investigación en química’, la propuesta de la UAL es completa en cuanto a campos del conocimiento, siempre buscando que la comunidad educativa se sienta atraída hacia los temas y su modo de plantearlos. Los centros participantes son los IES ‘Aguadulce’, de Roquetas de Mar, ‘Cerro Milano’, de Alhama de Almería, ‘Santa María del Águila’ y ‘Murgi’, de El Ejido, ‘Aurantia’, de Benahadux, ‘Rey Alabez’, de Mojácar, ‘Río de Aguas’, de Sorbas, ‘La Mojonera’, de esa misma localidad, ‘Valle del Andarax’, de Canjáyar, y ‘Bahía de Almería’, ‘Alhadra’, ‘Retamar’ y ‘Albaida’, de la capital, además de los colegios ‘Altaduna’, de Roquetas, y ‘Agave’, de Huércal de Almería. La suma de alumnos se va hasta los 1.254 entre todos los centros y todos los niveles, ESO, Bachillerato y FP de Grado Superior. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Vuelve la Noche de los Investigadores en Almería