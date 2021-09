La Noche Europea de los Investigadores vuelve a las calles de Almería este viernes

martes 21 de septiembre de 2021 , 16:36h

La edición de 2021 está dedicada al Pacto Verde Europeo (EU Green Deal)





La Universidad de Almería ha presentado este martes el mayor evento de divulgación científica de Europa, la Noche Europea de los Investigadores. Se celebrará este viernes, 24 de septiembre, simultáneamente en 371 ciudades de 30 países, con la implicación directa de 18.000 investigadores. Una actividad en la que la UAL es líder, tanto en actividades como en número de investigadores implicados en las mismas.



El objetivo principal de este proyecto es propiciar el acercamiento entre el público en general y los investigadores de un modo informal y lúdico, así como destacar el impacto positivo de su trabajo en nuestra vida cotidiana y promover las carreras investigadoras. Otro fin es incrementar el reconocimiento público de los investigadores ofreciendo a la ciudadanía, sea cual sea su edad y su formación científica, la oportunidad de descubrir el ‘rostro humano’ de la investigación a través de intercambios directos y debates con los investigadores.



"Este evento ha supuesto un antes y un después en el acercamiento de la Universidad de Almería a su ciudad. En 2019 más de 14.000 almerienses disfrutaron en las calles de Almería de la investigación realizada en la UAL, de una manera cercana, acercando la investigación a la sociedad y despertando vocaciones científicas entre los más jóvenes", ha destacado Diego Valera, vicerrector de Investigación e Innovación de la UAL.



Una actividad en la que la UAL se implica de manera especial. "En 2021 estamos de enhorabuena, puesto que la respuesta de los investigadores, en cuanto a número de participantes y actividades propuestas, es similar a 2019, donde batimos todos los registros previos con 117 actividades y 588 investigadores. Con total seguridad la respuesta de los almerienses será también abrumadora".



De hecho, tal y como ha señalado el vicerrector, "Almería lidera el evento más importante de divulgación científica de Europa, aportando, por ejemplo, tantos investigadores como 10 ciudades juntas, el 32 por ciento de investigadores y el 23 por ciento del total de actividades en Andalucía (2019)".



En total serán unas 115 actividades en la que participarán unos 500 investigadores en la Noche y 50 investigadores en las 35 actividades previas que se van a desarrollar en 14 centros de Educación Secundaria de toda la provincia.



Un evento que cumple con una de las principales líneas estratégicas de la UAL, la de acercar de la ingente labor científica que realiza la comunidad universitaria a la sociedad de Almería. "El próximo viernes acercaremos la ciencia y las personas que la realizan, a los ciudadanos de Almería; demostrando de una forma relajada y lúdica cómo afecta la investigación y la innovación a su vida cotidiana y, no menos importante, divulgando la ciencia entre los más jóvenes, con el objetivo de despertar vocaciones científicas", ha indicado Diego Valera.



En la actualidad la UAL está desarrollando 41 proyectos de investigación europeos con un presupuesto total de 206.085.919 euros, de los cuales llegan a la institución 9.575.204 euros. Un total de 135 proyectos están liderados por los investigadores de la UAL, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, por un importe de 11.990.346 euros y 120 contratos con empresas, con un importe de 3.614.905 euros.



Este año La Noche Europea de los Investigadores girará en torno al Pacto Verde Europeo (Green Deal), "donde el sector agroalimentario, particularmente el de Almería, tiene mucho que aportar y es una gran oportunidad, puesto que se ajusta perfectamente a lo que tradicionalmente ha realizado la agricultura de primor del sureste de España".



En Almería, actividades como 'Reciclaje y reutilización en la Antigüedad', 'La sostenibilidad en la agricultura de invernadero' o 'La vida secreta de los residuos' abordarán la lucha contra el cambio climático.



Dos sedes acogerán las actividades programadas: la avenida Federico García Lorca y el Patio de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. El director de la OTRI, Antonio Giménez, ha explicado cómo se distribuirán las actividades. "Las actividades agroalimentarias, el uso de los recursos naturales, el aprovechamiento de los residuos generando una economía verde circular tendrán su presencia en la parte baja de la Rambla, en la Avenida Federico García Lorca, en la zona intermedia estarán las actividades más relacionadas con las Ciencias Experimentales, las Sociales, Jurídicas, Humanísticas…y en el Mirador de la Rambla tendrán su punto especial las relacionadas con la Ciencias de la Salud. En este apartado, en esta zona más tranquila, estará el punto de vacunación que ha comentado el vicerrector de Investigación".



Por su parte, Teresa Cruz, directora general de la Fundación Descubre, ha destacado las actividades que se van a hacer en colaboración con otros países y las medidas de seguridad contra el COVID-19 que se tomarán en todas las provincias. "Lo que pretendemos es que la noche del día 24 y el día 25, que este año se extiende un día más, que sea una noche segura, que sea una noche llena de conocimiento, que sea una noche interesante e incluso divertida. Para eso hemos tenido que hacer muchos cambios. Muchas de las actividades van a tener que estar reservadas para garantizar que vaya todo con mucha seguridad. Nos vamos a bañar en hidroalcohol, y vamos a respetar las medidas de distancia, todo el mundo con las mascarillas y lo vamos a disfrutar un montón".



La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez ha señalado que " tenemos claro que cuanto mejor le vaya a la Universidad, mejor le va a ir a la provincia, mejor le va a ir a la ciudad. Y yo hoy quería estar aquí para felicitaros, sobre todo, por la ambición de sacar este proyecto, este proyecto tan bonito, donde se acerca a la ciudad, se acerca a la provincia de Almería esos proyectos de investigación que estáis haciendo".



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacado que “nuestra Universidad siempre ha sido un motivo de orgullo para la ciudad y queremos ayudar a que así siga siendo como venimos demostrando en estos últimos años, con una disponibilidad plena de todas las Áreas y concejalías del Ayuntamiento, creando sinergias entre todos y acercándola a la ciudad. Una iniciativa como la Noche de los Investigadores no solo acrecienta el prestigio de la Universidad, sino que también despierta entre los más jóvenes el interés por mejorar las cosas desde el trabajo, la creatividad, la imaginación y el esfuerzo, porque sabemos que el futuro de una sociedad pasa de manera imprescindible por el conocimiento y la investigación”.



Por su parte, Antonio Rubio, director de negocio de la dirección territorial de Almería de Cajamar, ha coincidido en subrayar que “actividades como la Noche de los Investigadores son fundamentales para animar y atraer talento hacia el mundo de la ciencia y el conocimiento”, y ha recordado que en Almería “el sector agroalimentario está abordando cambios de gran calado para cubrir las necesidades y tendencias cambiantes de los consumidores, siendo la investigación y la innovación herramientas esenciales para el desarrollo de una alimentación saludable”. En este sentido, ha apuntado que “el futuro de nuestra provincia debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible basado en la innovación, la eficiencia y la rentabilidad como elementos diferenciadores, y esto no se conseguirá solo con inversión económica, sino también con inversión en investigación, innovación, formación y transferencia de conocimiento”.



Entre las actividades, cabe destacar por su novedad, 'Un Paseo por el paseo', un tour por el Paseo de Almería, desde la Puerta de Purchena hasta el Museo Doña Pakita, donde se muestra a los participantes cómo ha evolucionado la arquitectura y la actividad comercial de la que ha sido principal avenida de la ciudad. Esta actividad debe ser reservada a través de la página web de La Noche ya que las plazas son limitadas.



No faltarán las actividades de robótica 'Automática, robótica y mecatrónica para todos', microalgas 'Aplicaciones de las microalgas: desde la farmacia al tratamiento de residuos', o de matemáticas con 'Matemáticas para la evasión', que son ya un clásico de este evento.



Además, habrá actividades que enseñarán ponerse y quitarse un EPI como 'Asistencia sanitaria en condiciones de bioseguridad para la prevención del contagio y la propagación frente al COVID-19'. Y se instalará un punto de vacunación frente a la covid-19 en el Mirador de la Rambla.



La Noche Europea de los Investigadores, forma parte de un proyecto europeo de divulgación científica del programa Horizonte 2020, que es coordinado en las ocho capitales andaluzas por la Fundación Descubre. Participan 9 universidades públicas andaluzas, el CSIC y el Real Jardín Botánico de Córdoba. Cuenta con la participación de la Plataforma Solar de Almería (PSA), Estación Experimental de Zonas Áridas (EZZA), Ciencia Divertida, Almería ConCiencia, Biobanco de Almería y Asociación Española contra el Cáncer.



Además, este evento cuenta con el apoyo y la financiación de la Comisión Europea, FECYT, la entidad financiera CAJAMAR, el Ayuntamiento de Almería y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El evento en Almería cuenta, entre los patrocinadores, con los medios de comunicación Onda Cero, Europa FM, La Voz de Almería, La Ser, Diario de Almería, Ideal, Interalmería TV y RTVA Almería.



La programación de las diferentes actividades está disponible en la página web: www.lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es.