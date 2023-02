Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La novena edición de las Jornadas de Informática de la UAL comienza el miércoles martes 31 de enero de 2023 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Distribuidas en febrero y mayo, se componen de cinco propuestas muy consolidadas: dos charlas técnicas, las Jornadas de Doctorado en Informática, la First Lego League, el Concurso de Videojuegos y el Desafío del Club de Robótica Desde el Departamento de Informática de la Universidad de Almería se ha lanzado la novena edición de sus jornadas anuales, que llegan cargadas de actividades de primer nivel y que cuentan con la previsión de alta participación. Se plantean, como siempre, como “un espacio de divulgación de temas de actualidad en el que participan empresas, profesionales y estudiantes, ofreciendo una visión de tendencias tecnológicas actuales, nuevos ámbitos de aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como oportunidades de empleo y modelos de empresa actuales”. Toda la información está en la web https://w3.ual.es/eventos/jornadasinformatica/ En concreto, ahí está el formulario de inscripción para asistir a las charlas iniciales, fechadas para este miércoles día 1 de febrero y para el próximo jueves día 9 de febrero. La primera lleva por título ‘RISC-V: el salto hacia el futuro open-source HW/SW cooperativo’. Va a ser pronunciada por Miquel Moret, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Centro Nacional de Supercomputación, así como por Lluís Terés, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Centro Nacional de Microelectrónica. En la segunda se hablará sobre los ‘Nuevos ecosistemas para el desarrollo ágil de aplicaciones’, y en su caso la pronunciarán Cristobal Bonillo, CEO de Seyte, y Víctor García Valdeavero, Teach Lead at PcComponentes. Ambas serán en la Sala de Grados del Cite V, el día 1 con horario entre las 12.00 y las 13.00 horas y el día 9 de febrero entre las 11.00 y las 12.00 horas. Los estudiantes de Grado y Máster recibirán un certificado. Desde la organización se ha advertido de que la sala tiene límite de plazas, por lo que solo podrán asistir presencialmente a las charlas los primeros estudiantes que se hayan inscrito a través del formulario. Así se habrá dado comienzo a un programa de gran interés que continuará en el mismo emplazamiento con las VI Jornadas de Doctorado en Informática, consistentes en “seguimiento de la investigación a los estudiantes”. A su vez, “son punto de encuentro anual para estudiantes, tutores, directores y miembros de la comunidad universitaria con intereses comunes en la investigación científica en el ámbito de la Informática”. Se añade además que “pretenden servir como foro para la difusión y divulgación de los resultados de investigación de la Informática que se están desarrollando en las tesis doctorales. Cada año se elaboran unas actas con los artículos enviados. Son abiertas al público general y su fecha de celebración es el día 10 de febrero en sesión de mañana, entre las 9.30 y las 12.45 horas. Todavía durante este mes de febrero llegará uno de los acontecimientos más multitudinarios de cuantos se organizan en la UAL y que se enmarca en estas Jornadas de Informática. Se trata de la First Lego League, con enlace directo en la web UALjoven, y que se realizará el sábado día 11 (http://www.ualjoven.ual.es/index.php/actividades/87-first-lego-league-almeria-ualjoven-2022-2023). Está destinado a escolares de la provincia y se divide en tres categorías por edades, de 4 a 6 años, de 6 a 9 años y de 10 a 16 años, año tras año con el mismo espíritu: permitir a los jóvenes disfrutar con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de un aprendizaje significativo y lúdico. Se encuadra dentro de las disciplinas integradoras STEAM y “el programa inspira a los jóvenes en la generación de ideas, resolución de problemas y superación de obstáculos”. También les da “confianza en el uso apropiado de la tecnología”. Es un torneo clasificatorio y esta edición el desafío propuesto a los equipos es ayudar a la sociedad a ser más activa en el contexto de SUPERPOWERED, mejorando la forma en la que se gestiona la energía. Será en el Paraninfo. Ya en mayo restarán dos citas igualmente llamativas, como son el Concurso de Videojuegos y el Desafío del Club de Robótica. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas La UAL abre el plazo de ampliación de matrícula para estudiantes de Grado Burgos (CS): “El PP está ignorando el grave problema de movilidad con la UAL”

