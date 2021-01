Opinión La nueva senda de Vox Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 29 de enero de 2021 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia No pude creerme ninguna de las dos respuestas que me dio el presidente de Vox en Almería, Juan Francisco Rojas, cuando le pregunté sobre la anunciada ruptura del pacto de gobierno que mantenían con el Partido Popular en El Ejido. No pude creerle cuando dijo que la decisión había sido cosa de sus compañeros ejidenses y posteriormente autorizada por la dirección nacional, y mucho menos cuando aseguró que era una situación concreta y no correspondía a una estrategia generalizada. Al escuchar las declaraciones del portavoz de Vox en El Ejido, Juan José Bonilla, tengo claro que todo ha sido un montaje. Y si no lo ha sido, peor. Que el municipio más importante en el que Vox tiene representación, y en el que además forma parte del equipo de Gobierno, argumente que lo deja porque se ha puesto la bandera del orgullo gay, o porque se ha celebrado el 8 de Marzo, son argumentos tan pobres como llamar “chiringuito” al dispositivo policial Viogen, todo esto, cuestiones puramente ideológicas y que no tienen nada que ver con la mejora de la gestión municipal. Pero no menos curioso resulta escuchar que reclamaban una bajada de sueldo a la que el PP no accedía, cuando el mismo concejal que lo afirma, antes de serlo, aseguraba que con siete concejales se podía gobernar el Ayuntamiento, y en cuanto logra su acta y otras seis, impusiera como primera exigencia que todos ellos tenían que formar parte del equipo de gobierno. También llama la atención que Bonilla se queje amargamente de que al trabajo de estos concejales no se le daba visibilidad institucional, y cuando le preguntan por hechos concretos de esa labor, sea incapaz de citar uno, que hechos relevantes han tenido la firma de los ediles de Vox; eso sí, otra queja es que el alcalde quiere invertir en infraestructuras deportivas en el municipio ¡sin duda un gran motivo para romper un pacto! ¡qué locura, un alcalde que quiere invertir en pabellones! Este concejal, que seguirá cobrando casi lo mismo pero sin tener responsabilidades de gobierno, refiere que no quiere ver a Vox en la foto de un Ayuntamiento cuyo alcalde se sentará en el banquillo en abril, reconoce al mismo tiempo que eso ya lo sabían cuando firmaron el pacto, por lo que tampoco parece que sea un razón sobrevenida. Sumen esto al cambio de actitud del propio Rojas, que es concejal en el Ayuntamiento de Almería y diputado provincial, en ambas instituciones, y sumen el tono bronco de Vox en el Parlamento Andaluz, y sumen cómo le han salvado las castañas a Sánchez e Iglesias en el tema de los fondos europeos, dejándolos en manos del “gobierno socialcomunista bolivariano separatista republicano y filoterrorista” en vez de apoyar que sean las comunidades quienes lo gestionen, a pesar de la influencia que ellos mismos tienen en Andalucía o Madrid. La pregunta por tanto, no es si se trata o no de una estrategia de ámbito estatal, porque es evidente que así es, sino si ésta se debe a cuestiones meramente políticas, o si es una pataleta infantil de Santiago Abascal porque Pablo Casado le dijo “contigo no me junto”. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 698 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes