A solicitud del alcalde de Almería habrá cuatro cribados de covid-19

viernes 29 de enero de 2021 , 19:45h

Salud mandará SMS a casi 2.500 almerienses para hacer test rápidos de antígenos los días 2, 3, 4 y 5 de febrero en las Unidades de Gestión Clínica: Almería-Centro, Nueva Andalucía, Oliveros y Cruz de Caravaca