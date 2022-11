Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La obra de los Jardines del Mediterráneo de la Hoya alcanzan el 70% de ejecución miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra de los Jardines de Mediterráneo en la Hoya, a los pies del Conjunto Monumental de la Alcazaba en Almería, avanzan al 70 por ciento de ejecución, por lo que en enero está previsto que empiece la plantación del más de un centenar de especies vegetales que incluye el proyecto. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha indicado que está prácticamente finalizados "todos los trabajos de infraestructura" de la actuación, afronta como nuevos hitos constructivos la recuperación de los sistemas de riego y albercas y la llegada del agua. Junto a los redactores del mismo, los arquitectos Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vincent Morales Garoffolo, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, representantes de la UTE Jarquil-Copsa, empresa adjudicataria de los trabajos, y técnicos municipales, la alcaldesa ha visitado este miércoles el resultado actual de unas obras que alcanzan un grado de ejecución del 70% y en la que "se vislumbra ya la transformación" de este espacio, con una superficie de 42.600 metros cuadrados. "Estamos en un espacio que se va a convertir en un referente patrimonial, paisajístico, medioambiental de la ciudad", ha destacado Vázquez, signficando la importancia que esta actuación tiene en el marco de todas las obras que actualmente están ejecutándose a nivel municipal en el Casco Histórico", ha trasladado. Con una inversión de más de tres millones de euros, la obra encara los siguientes hito constructivo del proyecto, que a nivel patrimonial y en el marco del entorno en el que se desarrolla la obra, tiene como protagonistas de la actuación el agua y la vegetación, simultaneando estos con los trabajos de pavimentación derivados de la creación de paseos, itinerarios y zonas estanciales, todo ello accesibile. El objetivo final, según ha apuntado Vázquez, es que la obra quede finalizada "dentro del primer semestre de 2023 para el disfrute de todos los almerienses". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.