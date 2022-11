Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Correos niega que haya colapso como denuncia Sipcte miércoles 30 de noviembre de 2022 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Correos prevé completar el reparto de "la entrada masiva de envíos" del Ayuntamiento esta semana y niega "colapso" Correos ha indicado este miércoles que está llevando a cabo "medidas organizativas" para dar salida a la "entrada masiva de envíos" del Ayuntamiento de Almería "que se ha producido" en los últimos días y ha remarcado que "no existe colapso ni notificaciones caducadas" en la capital. En un comunicado remitido a Noticias de Almería, Correos ha trasladado que la "previsión" es que el reparto de esa "entrada masiva de envíos" se finalice "correcta y completamente esta semana". Ha precisado que se están desarrollando "medidas organizativas" en los en los "procesos de trabajo" y en los "flujos de distribución" de las distintas unidades, a lo que hay que sumar "contratación de refuerzos de plantilla y el desarrollo de horas extraordinarias". Correos ha destacado que "cumple" con la "normativa de entrega de notificaciones" en "toda" la provincia de Almería y ha concretado que "todas" siguen sus "correspondientes dos intentos de entrega" de acuerdo a la legislación de procedimiento administrativo vigente. "Los clientes cuentan con la información veraz y correcta del proceso seguido, y Correos mantiene la calidad del servicio y los compromisos de entrega de los envíos y notificaciones en los plazos contratados, respetando las condiciones laborales de su personal", ha concluido. El sindicato Sipcte ha asegurado en las últimas horas que la "falta de refuerzos" en la plantilla de Almería capita habría provocado que se hayan "caducado, en las estanterías de distintas unidades de reparto, cientos de notificaciones del Ayuntamiento de Almería". Ha cuantificado en 13.000 las notificaciones del Ayuntamiento de Almería "que llegaron hace más de una semana para su reparto" y ha afirmado que Correos "no llevó a cabo" el "oportuno y necesario" refuerzo de la plantilla. Por último, ha relatado que los repartidores de la unidad 2 de Almería ha llegado a sacar entre su correspondencia "más de 300 avisos de notificaciones del Ayuntamiento de Almería" aunque la "mayor parte no han tenido el correspondiente segundo intento de entrega en el domicilio del destinatario". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.