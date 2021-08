La OCAL agota entradas para su ‘Road To Liverpool’

miércoles 25 de agosto de 2021 , 16:09h

Bajo la dirección de Michael Thomas, el concierto contará con la participación como artistas invitados de The Beatles Connection, Thomas Vikström, Diego Cruz, Antonio Álvarez, María Gil y Paco Rivas

El concierto de Feria siempre ha sido una fecha marcada en rojo por la Orquesta Ciudad de Almería, que vuelve su clásica cita con los festejos almerienses en el marco de la #culturasegura con una nueva, peculiar y creativa forma de entender la música y emprender un viaje que gustará a los muy ‘Beatlelianos’ y a los que se dejen sorprender. Será mañana, jueves, 26 de agosto, en el marco de la programación del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. De hecho, la expectación ha sido tal que las entradas se encuentran agotadas.Y es que el cartel promete no defraudar. Bajo la dirección de Michael Thomas, el concierto contará con la participación como artistas invitados de The Beatles Connection, Thomas Vikström, Diego Cruz, Antonio Álvarez, María Gil y Paco Rivas.El espectáculo, además de alguna que otra sorpresa, tendrá carácter benéfico a favor de la ONG “Ayudemos a [email protected] niñ@”, lo que hará que lo música del cuarteto inglés suene más hermosa que nunca, además de otros autores del soul, blues y el rock como R. Waters o B. E. King.Una noche que promete ser un viaje musical y cultural hasta las raíces de ‘The Beatles’ en el número 10 de Mathew Street en Liverpool, lugar donde se encuentra The Cavern Club, la sala donde debutó el grupo The Beatles y donde ofrecería hasta 292 conciertos.