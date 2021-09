Almería La ocupación hotelera en Almería creció en un julio un 126% miércoles 08 de septiembre de 2021 , 13:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial visita Vélez Rubio y Vélez Blanco, donde ha abordado con sus respectivos alcaldes los proyectos turísticos con los que colabora la Consejería de Juan Marín





El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha visitado esta mañana los municipios de Vélez Rubio y Vélez Blanco, donde ha mantenido sendos encuentros con sus regidores, Miguel Martínez-Carlón Manchón y Pedro Luis Díaz Gil, respectivamente.



García Egea ha aprovechado estos encuentros para recordar “el éxito de ocupación este verano del destino Almería en general y de la comarca de los Vélez en particular. Somos una de las provincias que más ha aumentado las estancias hoteleras. En el mes de julio han sido más del doble que en 2020 (un +126%), con un crecimiento superior al registrado de media en Andalucía y en nuestro país, donde el turismo nacional ha tenido un especial protagonismo”.



Así, ha afirmado que municipios como Vélez Rubio y Vélez Blanco también han experimentado este incremento, “estamos vendiendo seguridad, naturaleza, espacios abiertos y estas localidades lo representan muy bien. En la comarca hay unas 400 plazas de alojamiento que han estado prácticamente completas estos meses. Este turismo seguro y slow ha tenido una gran aceptación”.



En este sentido, ha incidido en que “desde la Consejería que lidera Juan Marín se viene trabajando desde el comienzo de la crisis por transmitir esa imagen del destino seguro que somos, algo que hemos tratado de hacer valer, entre otros, con herramientas como el distintivo ‘Andalucía Segura’, que pusimos a disposición del sector de manera gratuita”.



“El turismo es un sector estratégico y por ello mantenemos un firme compromiso tanto con los empresarios como con los municipios para que puedan desarrollar aquellos proyectos que les permitan fortalecer y complementar sus ofertas. Se trata de un motor clave para la generación de empleo y riqueza, que nos ayuda, además, a fijar la población al territorio”, ha asegurado.



El responsable territorial ha aprovechado sendas visitas para abordar con los alcaldes los proyectos que los municipios han presentado a las distintas líneas de ayudas que ha activado Turismo este año para las localidades y que están vinculadas a la preservación del patrimonio y la digitalización. Además, ha abundado en el desarrollo de iniciativas que tienen en marcha las localidades, como rutas de senderismo, que fomentan la articulación de la comarca con los territorios limítrofes, así como los planes de desarrollo sostenible de los municipios turísticos.



El delegado ha querido agradecer, además, a las localidades el trabajo que se realiza para potenciar el turismo y los distintos proyectos que desarrollan “para seguir creciendo de manera sostenible”.



Por su parte, el alcalde de Vélez Rubio, Miguel Martínez-Carlón Manchón, ha querido agradecer “el interés por la localidad y nuestros proyectos por parte del nuevo Gobierno de la Junta. Vélez Rubio era la gran desconocida y está viviendo un gran auge del turismo. La gente está descubriéndonos y se siente muy a gusto”.



En cuanto al regidor de Vélez Blanco, Pedro Luis Díaz Gil, ha destacado que las líneas de ayudas que la Consejería pone a disposición de los municipios “nos van a permitir que Vélez Blanco pueda mantener el motor económico que es el turismo. Apostamos por este sector en el que estamos bien posicionados. Es una forma sostenible para que nuestros vecinos se ganen la vida y proteger nuestro patrimonio”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.