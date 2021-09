SERCLA evita tres huelgas y tres judicios en Almería en el primer semestre de 2021

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 13:57h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía ha alcanzado además un 27% de avenencia en conflictos individuales







La actuación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha logrado en el primer semestre del año en la provincia de Almería concluir con acuerdo 6 de los 25 conflictos laborales colectivos tramitados en este período, lo cual ha evitado tres huelgas y el inicio de tres procedimientos judiciales.



Dichas huelgas, dos de ellas planteadas con carácter indefinido y otra con una duración prevista de cuatro días, habrían afectado a cerca de 150 personas trabajadoras de empresas de los sectores de limpieza, agrícola y químico. En los tres casos, los acuerdos alcanzados con apoyo del servicio de conciliación-mediación del SERCLA han permitido avanzar en las negociaciones entre la parte social y la empresarial para solucionar sus divergencias, pactando medidas concretas relativas a la reducción de la jornada anual de trabajo, pluses por turnicidad o aumento progresivo de salarios, entre otras cuestiones.



En cuanto a los tres conflictos colectivos previos a la vía judicial que han finalizado con avenencia tras la medicación del SERCLA, afectaban a 65 personas trabajadoras de tres empresas y también han supuesto avances en el diálogo sobre cuestiones como la jornada, el horario o la reclamación de cantidades, así como en el compromiso para fijar un calendario de negociación colectiva.



Durante el primer semestre del año se han presentado ante el SERCLA en Almería un total de 39 expedientes por conflictos colectivos que afectaban a 43 empresas y 6.762 personas trabajadoras, así como 105 expedientes correspondientes a conflictos individuales, con 108 trabajadores y 105 empresas afectadas.



De los 39 expedientes de conflictos colectivos presentados, 25 se han tramitado de manera efectiva 25 (de los cuales 6 concluyeron con avenencia y 19 no), 8 continúan en tramitación y 6 no se han tramitado por diversos motivos. De estos 39 expedientes, 35 corresponden a empresas (38 de ellas, con 6.615 empleados) y los 4 restantes son de sector (5 empresas y 147 trabajadores), 37 expedientes fueron del ámbito privado y 2 del público. En cuanto al tipo de conflicto, 33 eran previos a la vía judicial y 6 previos a huelga.





Conflictos individuales

Con respecto a los conflictos laborales de carácter individual en los que intervino el SERCLA, se han presentado 105 expedientes en la provincia, de los cuales han tenido una tramitación efectiva 94 y 4 siguen en tramitación, finalizando con un porcentaje de acuerdo del 28,72%, en 27 de los conflictos presentados. Del total de conflictos individuales registrados, 89 tienen su origen en el régimen disciplinario y en 24 casos se ha conseguido con la mediación del SERCLA alcanzar acuerdos.





Tramitación on line

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestiona el SERCLA, inició en marzo del pasado año un sistema de mediación on line que se ha extendido a todas las provincias, y que incluso ya está propiciando la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia, como el de Covirán el pasado mes de mayo.



Este sistema, que se aplicó de forma pionera en Andalucía, se implantó de forma general desde el mes de octubre del pasado año en todos los conflictos, ya que el CARL acordó priorizar la actuaciones telemáticas y las mediaciones online mientras persista la crisis sanitaria, quedando limitada al carácter de excepcional las actuaciones y mediaciones que exijan presencialidad, y siempre que ello fuera posible conforme a las reglas de aforo máximo de cada sede y siguiendo las recomendaciones en cada momento de las autoridades sanitarias.



Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el SERCLA, nacido de la mano del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma. Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.