La ONCE apoya a 170 estudiantes ciegos en Almería en su inclusión educativa

Un total de 170 estudiantes ciegos o con discapacidad visual de la provincia de Almería afrontan estos días el comienzo del curso escolar con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE, que garantizan su inclusión educativa y social. La ONCE impulsa el modelo de educación inclusiva, por ello más del 99% de los 7.187 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual que se incorporan a las aulas estos días en toda España lo hacen en centros ordinarios. En Andalucía son un total de 1.727 los alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que atiende la ONCE en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

De esta forma, el alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual. Los equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad visual cuentan con maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la Administración especializados en discapacidad visual que acuden a los centros educativos en los que se escolariza un alumno o alumna ciego o con baja visión.

En estos centros forman a la comunidad educativa en materia de discapacidad visual, asesoran al profesorado que da clase al alumno o alumna proporcionándole las estrategias, herramientas y recursos que permitan que el alumno e intervienen directamente con los estudiantes en aspectos vinculados a su discapacidad visual que así lo requieran.

En la actualidad, hay 418 de estos profesionales repartidos en todas las comunidades autónomas, 201 de ellos en Andalucía y 18 en Almería. En Andalucía todo el apoyo educativo se coordina desde el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla en colabo