La ONCE proyecta Macael como capital del mármol

jueves 14 de octubre de 2021 , 15:10h





La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo lunes, 18 de octubre, al Mármol de Macael.



La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y el director en Gra- nada, Alberto Morillas, han presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Macael, Raúl Martínez, y al presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, en un acto en el que ha partici- pado además la directora de la ONCE en Huércal-Overa, María José Gómez.



Son cinco millones y medio de cupones que llevan como motivo una imagen central de la réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra ubicada en Macael con una perspectiva de la plaza, con los que la ONCE quiere reivindicar a la localidad almeriense “como capital del mármol en España” y subrayar de paso “su potencial y carácter emprendedor como un referente principal de la industria andaluza”, según destacó el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas. También se mostró confiado en que esta difusión a nivel nacional que proyecta la ONCE a través de su cupón “contribuya decididamente a reforzar las posibilidades de la cantería de mármol de Macael en su carrera para conseguir la candidatura como Patrimonio Inmaterial de la Unesco”.



Con este cupón la ONCE quiere poner en valor la importancia estratégica de Macael y su comarca para el sector del mármol en España. “Es un ejemplo de excelencia empresarial del que nos sentimos todos muy orgullosos”, subrayó Morillas.



Para el presidente de los empresarios del mármol, esta colaboración supone un paso más y un impulso en la promoción y puesta en valor, no solo de su material autóctono, el mármol Blanco Macael, sino también del saber hacer; “esa cualidad que posiciona el Sector del Mármol de Macael, como gran centro transformador de piedra natural y responsable de grandes proyectos en los cinco continentes”.



“Que la imagen de la Marca Macael, representada en esta réplica de la Fuente de Los Leones de la Alhambra, -en cuya elaboración participaron empresas de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía-, ilustre los cinco millones y medio de cupones que repartirán suerte en toda España, es todo un honor”, ha indicado Posadas, quien, además, ha informado que, actualmente, la industria del mármol genera casi 5000 puestos de trabajo y es la principal fuente de riqueza de toda una comarca.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.



Mientras que el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece mañana viernes, 15 de octubre, un bote de 32 millones de euros.



Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.