Almería La ONCE reparte 200.000 euros entre 10 vecinos del Levante almeriense domingo 01 de agosto de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia “Esto animará a todos”, afirma Pablo Rueda El sorteo del Sueldazo de la ONCE de este sábado, 31 de julio, ha dejado una parte de su suerte en la provincia Almería donde Pablo Rueda ha vendido 10 cupones premiados con 20.000 euros repartiendo así 200.000 euros en la ruta de las localidades de Níjar, Campohermoso, y la Venta del Pobre, en un sorteo que ha repartido en total 1,9 millones de euros entre las provincias de Almería, Cádiz y Sevilla. Rueda, que es vendedor de la ONCE desde 2011, ya dio el Sueldazo mayor en la misma zona en 2015 con 1,7 millones de euros en premios. “Lo primero que he pensado es en quién le ha tocado porque la gente está un poco desanimada y esto animara a todos”, decía esta mañana. “Es una alegría muy grande para todos”, subraya. La mayor fortuna se la ha llevado la Barriada de Los Gallos de Chiclana de la Frontera, donde María de la Soledad Saldaña, que se inició como vendedora hace un año en plena pandemia, vendió 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno -que suman 180.000 euros-, más la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años -que suman otro millón y medio de euros-, por lo que ha repartido en total 1.680.000 euros entre 10 clientes habituales suyos. El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado al Centenario del Museo Vasco de Bilbao, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Écija (Sevilla) y ha llevado el resto de premios a Murcia y Cataluña. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Extra de Verano: Un premio de 15 millones y 10 de uno Por su parte, el Extra de Verano de la ONCE se celebrará este año el próximo 15 de agosto y ofrece este año un premio de 15 millones de euros y 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie. Además, repartirá 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras de todas las series del primer premio y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del primero. Mientras que el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece este próximo viernes, 6 de agosto un bote de 72 millones de euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

