Capital La Ordenanza de Rehabilitación vuelve a Pleno para su aprobación definitiva martes 04 de mayo de 2021 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El nuevo texto permitirá subvencionar hasta un 80% las obras de conservación y rehabilitación de viviendas dentro de una nueva convocatoria que contará con un presupuesto de 800.000 euros



La comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras ha dictaminado hoy favorablemente la propuesta de modificación de la Ordenanza municipal de las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la Rehabilitación en el municipio de Almería, texto que será de nuevo elevado a Pleno para su aprobación definitiva, incluyendo en él parte del contenido de las alegaciones formuladas, en el periodo de exposición pública al que ha sido sometido legalmente, por el Colegio de Administradores de Fincas de Almería.



Sin variación “significativa” sobre las novedades incorporadas en la redacción de la Ordenanza, propuestas y consensuadas en su trámite inicial y aprobada por unanimidad, provisionalmente el pasado mes de marzo, como es la posibilidad de subvencionar, hasta un 80 por ciento, el presupuesto de las obras de conservación y rehabilitación de viviendas acogidas al programa de rehabilitación municipal, la celebración de un sorteo público para determinar el orden en el que se otorgarán las subvenciones o la posibilidad de exigir una antigüedad mínima de los inmuebles, la propuesta de aprobación dictaminada en la Comisión Plenaria estima “parcialmente” las alegaciones sobre diferentes aspectos del articulado de la ordenanza.



En concreto la propuesta de modificación viene a cambiar el concepto de “concurrencia no competitiva” por el de “concurrencia competitiva” y ampliar las referencia normativas de la legislación vigente.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, espera ahora también la “unanimidad” en la aprobación definitiva de la modificación de esta ordenanza facultando una nueva convocatoria, que será prácticamente inmediata, para la concesión de subvenciones que permitan la rehabilitación de inmuebles y la mejora de las condiciones de habitabilidad de edificaciones. Como ya se había anunciado para este año la dotación presupuestaria para esta línea de actuación se verá incrementada hasta los 800.000 euros, 300.000 euros más que en la última convocatoria de ayudas.



Entre las principales novedades que incluye la ordenanza destaca el que las subvenciones podrán alcanzar en su concesión hasta el 80% del presupuesto protegible (coste total de las actuaciones a realizar), en función de las bases específicas de cada convocatoria. Hasta la fecha el porcentaje máximo subvencionable se establece en un máximo del 45%. Del mismo modo se introduce la celebración de un sorteo entre todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos.



La modificación de la ordenanza persigue mejorar el contenido de un programa que desde que se pusiera en marcha, allá por 1996, ha permitido la rehabilitación de casi 500 inmuebles, más de 200 de ellos con algún grado de catalogación. Además de incidir en la conservación y protección del patrimonio arquitectónico de muchas viviendas, las ayudas a la rehabilitación permiten también actuaciones sobre viviendas y edificios residenciales, en su caso para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad o de adecuación estructural y funcional de los edificios, así como para la mejora de las condiciones de accesibilidad de los mismos.





Estudios de detalle

La Comisión Plenaria de Urbanismo e Infraestructuras ha dado hoy también luz verde a tres estudios de detalle que esperan su aprobación en el próximo Pleno. Así, se ha dictaminado favorablemente el proyecto de estudio de detalle para la reordenación de volúmenes del edificio a construir en la calle Arráez, promovido por la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, destinado a aparcamiento de residentes. El estudio de detalle viene a definir la envolvente del futuro edificio que se construirá como aparcamiento en un solar delimitado por dos edificios protegidos.



También se ha aprobado en esta Comisión la propuesta definitiva del proyecto de estudio de detalle en la calle General Castaños, números 12 y 14, promovido por el Obispado de Almería. En este caso se trata de una agrupación de dos parcelas que se encuentran construidas con edificaciones incluidas en el Catálogo de Edificios Protegidos, una con nivel 3 y otra con nivel 4, todo ello con el objetivo de resolver interiormente una edificación más funcional y flexible permitiendo, incluso, la ejecución de una planta sótano común.



El último estudio de detalle incluido en el Orden del Día de la Comisión que también se ha aprobado refiere la modificación del volumen definido sobre una parcela situada en el ámbito de la Unidad de Ejecución PERI-CSA-01/113, frente a las instalaciones de Carrefour y en la salida de la autovía del aeropuerto, objeto de un anterior estudio de detalle aprobado anteriormente conforme a la ordenanza del Plan Especial del ámbito aprobado en 2003.



La Comisión Plenaria ha dictaminado también favorablemente la propuesta de admisión a trámite de sendos proyectos de actuación, para una estación de servicio en un centro de manipulación hortofrutícola, en la carretera AL 3109, La Cañada-La Juaida, y para la ampliación de un centro de manipulado y comercialización de productos hortícolas situado en la Ctra. AL 3115, de la AL-12 en Retamar al Faro de Cabo de Gata. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

