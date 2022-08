Capital La participante más joven vence en el 26º Concurso de Gastronomía de la Feria miércoles 24 de agosto de 2022 , 22:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Sus fideos a la marinera, plato obligatorio, y su tapa libre de crujiente de gambas en salsa de mango y albahaca, conquista al jurado El Concurso de Gastronomía de la Feria de Almería tiene desde hoy una nueva ganadora y referente, como ya lo fueran Rebeca Ruiz y Manuel Jorge García, vencedores en varias ocasiones en los últimos años, o los concursantes habituales, como José Manuel Vargas o Carmen García, ausente este año. Se trata de Virginia de Castro que, con apenas 25 años, se ha alzado con el premio valorado en 600 euros con la textura a crema de marisco de sus fideos a la marinera, que era el plato obligatorio, y su tapa libre, una brocheta crujiente de gambas de Almería en salsa de mango con ligeros toques de aceite de albahaca hecho a mano que ha sido la clave diferencial. Un gran nivel del certamen de este año, como ha podido comprobar la alcaldesa en funciones María del Mar Vázquez, que antes de la cata con el jurado ha deseado suerte a todos los participantes. “El Concurso de Gastronomía Almeriense es una de las señas de identidad de las actividades de la Feria del Mediodía y es un placer que tras dos años de ausencia volver a comprobar que sigue despertando el mismo interés y expectación, además de con un gran nivel por parte de los participantes”. Vázquez ha recordado que este espacio se consolida en la Feria como “una excelente forma de seguir difundiendo la calidad de los productos almerienses, nuestra cocina tradicional como esos fideos a la marinera, pero también la creatividad con una tapa de libre elección que tendrán que presentar al jurado. Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería su decidida apuesta en esta Feria por el espacio gastronómico como punto de encuentro en torno a la cocina almeriense y la fluida colaboración institucional que la ha hecho posible. Ha felicitado a los ganadores y resto de concursantes por “vuestros platos y entusiasmo y por hacer valer los productos almerienses y de ‘Sabores Almería’ en las recetas que habéis presentado”. El segundo puesto, con 300 euros, ha sido para Esther Hakobyan, que ha presentado como tapa libre un ‘lemon pie’ con crujiente de granada, una maestra de los postres, como demostró ayer, “pero todo elaborado sin gluten ni lactosa”, ha apuntado la cocinera de origen armenio. El tercer y cuarto puesto, de cien euros, ha sido para María José Escánez y Antonia Campoy, que han propuesto de tapa libre canapés de ajoblanco y pimientos y gambitas al pil pil, respectivamente. Como mención de honor, José Manuel Vargas en quinto lugar, con fritada de asadura como tapa opcional. Valorados también de forma positiva por el jurado, José Manuel Bretones, con unos fideos con pintarroja muy conseguidos y tosta de tortilla de morcilla y calabacín y Rosa Navarro, a quien se le ha quedado algo picantes los fideos, con tostas de ajoblanco, anchoas y pimientos de piquillo para la tapa. El jurado ha estado presidido una vez más por Juan Fernández de la Escuela de Hostelería, además de los chefs Enrique Sánchez, José Berenguer, y también por los empresarios relacionados con la gastronomía Félix García, Marisa Cuenca, Alejandra Carrillo y la fotoperiodista Marisol Castillo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

