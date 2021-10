Capital La pasta italiana deleita en el showcooking de la chef Rocío Scaglione miércoles 20 de octubre de 2021 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mercado Central acoge una nueva demostración con gastronomía mediterránea

La dieta mediterránea tiene en las cocinas almeriense e italiana dos puntos de referencia destacados que se han unido esta mañana en los fogones del Mercado Central. La pasta, uno de los alimentos más populares de la gastronomía italiana y que mayor aceptación genera en España, ha deleitados a los asistentes del octavo showcooking, protagonizado por la chef Rocío Scaglione del restaurante ‘Il Capo Mangia’.



Lo cierto es que la unión de los países ha ido más allá de los lazos culturales y se ha podido apreciar en las recetas de la actividad organizada por el Ayuntamiento de Almería. Está enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.



La demostración ha comenzado con unos tagliatelle salteados con mantequilla, cherrys secos y albahaca, terminados en la rueda de parmesano. Una receta que fusiona la esencia de la comida italiana con una seña de identidad de Almería como el tomate Cherry. Para culminar la primera elaboración, el queso parmesano ha puesto el toque de excelencia.



Tratándose de cocina italiana, el postre no podía faltar entre las elaboraciones del día. La pasta frita con cacao, rellena de ricota dulce y chocolate ha endulzado la jornada y ha acaparado la atención del público que ha participado en la actividad. Sin duda, ha sido una de las recetas que más expectación ha despertado entre los asistentes.



De este modo, el séptimo showcooking ha llegado a su fin y ha permitido acercar algunos secretos de la cultura culinaria de Italia. Además, la chef ha compartido distintos consejos de utilidad para poner en práctica los dos platos que ha cocinado.



Por otra parte, las showcookings continuarán la próxima semana con una nueva sesión prevista para el 27 de octubre. Bruno Fernández-Paniagua será el encargado de protagonizar 'cocina para colegios'. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/.

