Capital La Plaza 28 de Febrero de Los Ángeles se convierte en un lugar más acogedor miércoles 07 de julio de 2021 , 16:46h







El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este miércoles la recién remodelada Plaza 28 de Febrero de la Colonia de Los Ángeles. “Esta plaza es uno de los espacios públicos más representativos del barrio, por lo que desde el Ayuntamiento, escuchando a los vecinos y colectivos del barrio, quisimos desarrollar una intervención para mejorarla, no solo de manera estética y visual, sino también desde el punto de vista urbanístico y creo, sinceramente, que lo hemos conseguido y ahora este espacio es más amable, integrador, accesible y seguro”, ha señalado el primer edil.



Acompañado de la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, el alcalde ha comprobado el resultado de la actuación, que ha superado los 86.000 euros de inversión y que espera “desde hoy se vuelva a llenar de vida”, ya que tiene todos los elementos para ser disfrutada tanto por los más mayores como los más pequeños, con la zona de parque infantil con todos los juegos renovados.

Vecinos satisfechos

Tal y como ha apuntado el alcalde, “el mejor termómetro de que el dinero público se está invirtiendo bien es escuchar a los vecinos”. Y así lo ha hecho durante su visita al barrio. Algunos de esos vecinos han opinado que “se ha quedado muy bonita y muy hermosa”, ha dicho Gloria Díaz; que está “preciosa”, apuntaba Lola Blanes; que se ha quedado “genial, para seguir haciendo fiestas del Día de Andalucía”, recordaba Enriqueta Pérez; o el deseo “de que dure mucho y se respete” de José Hiedra.



Sobre una superficie de, aproximadamente, 400 metros cuadrados, los trabajos han consistido en la demolición del pavimento existente y del murete perimetral de la plaza, renovación del pavimento en adoquín, la colocación de baranda perimetral, así como de pilonas para evitar el aparcamiento de coches en las entradas a la plaza, dotación de nuevo mobilario urbano, así como la renovación del parque infantil con nuevos juegos tematizados, sustitución del pavmientos amortiguador de caucho y revestimiento de césped sinténtico.



La intervención en la Plaza 28 de Febrero no ha sido la única en este barrio de la ciudad. Recientemente, también en el barrio de Los Ángeles, se han reformado de manera integral dos calles junto al mercado municipal, la calle Camponegro y Campoblanco, que estaban “muy deterioradas” y que “hemos mejorado desde el Ayuntamiento de acuerdo con los vecinos”



Esta actuación, que superó los 47.000 euros, consistió en la renovación total de la calzada peatonal y el acerado, tal y como se ha hecho con anterioridad en otras calles paralelas, dando sí uniformidad a la zona; así como en la calle Gil Albert, donde se han sustituido aceras y barandillas.

