Capital La Plaza Azucena y la de Acequieros serán más "amables" lunes 06 de febrero de 2023 , 15:28h En dos fases, la primera parte de las actuaciones previstas en la zona, que extenderá las obras ya ejecutadas en Barrio Alto, se centrará en Plaza Acequieros con una inversión de 713.000 euros Como parte del proceso de remodelación y reordenación urbana de Barrio Alto, el Ayuntamiento de Almería, como ya había anunciado, extenderá las actuaciones sobre la zona a las plazas Azucena, Acequieros y sus entornos. En ese objetivo, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local, el proyecto de reurbanización de Plaza Azucena, Plaza Acequieros y entorno, redactado por la empresa 'Castillo Miras Arquitectos, S.L.P.' Esta nueva actuación, que se incluye también en el marco de la estrategia DUSI (Línea 6 Barrio Alto), vendrá a completar las obras de urbanización, reordenación y mejora de la accesibilidad que el Ayuntamiento ha ejecutado en esta corporación en esta parte de la ciudad, con una inversión de algo más de 2,5 millones de euros. "El ámbito de esta actuación, de casi 4.000 metros cuadrados de superficie, se centra ahora en estas dos plazas y su entorno, que verán renovada su actual urbanización", ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, indicando que "debido a que la totalidad del ámbito de la actuación no es de propiedad municipal, esta se ha programado en dos fases". La ordenación general queda definida en este proyecto con una primera fase (Plaza Acequieros), que comprende los terrenos de propiedad municipal, con una superficie total de 2.174 metros cuadrados, quedando el resto del ámbito (Plaza Azucena), 1.704 metros de superficie, "a expensas de la adquisición municipal de la totalidad de la superficie afectada por la intervención", ha explicado Martínez Labella. Para la primera fase de actuación, el presupuesto base de licitación de las obras se eleva a 713.155,43 euros teniendo como plazo de ejecución siete meses. Plaza peatonal "En la actualidad el espacio definido por ambas plazas, en el corazón del Barrio Alto, hace funciones básicamente de aparcamiento de vehículos", ha explicado Martínez Labella justificando esta nueva actuación "Sin un orden claro, este espacio, históricamente ocupado por pequeñas viviendas obreras, se gestiona de forma confusa y desordenada. Las dotaciones son escasas y el espacio público es inexistente", reconocía. Explicaba la edil que "tenemos un espacio central con un gran potencial, en pleno centro de la ciudad, con un uso desordenado y anárquico de aparcamiento de vehículos, absolutamente desaprovechado", justificando esta nueva actuación sobre el barrio desde un planteamiento general para convertir este espacio "en una zona peatonal, dotándola de espacios de estancia y y elementos verdes de las que ahora mismo carece. A grandes rasgos, lo que se pretende con esta propuesta es ordenar y limitar la superficie de circulación de vehículos para hacerla una plaza más peatonal, con grandes acera y zonas peatonales con parterres con vegetación, renovación del mobiliario urbano, la ejecución de una pérgola de sombraje y una fuente lúdica. Esta actuación se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Inicio obras Carretera de Níjar Por otro lado, y como ya se adelantara el pasado viernes, hoy han comenzado las obras que, desde el del túnel de la Carretera de Níjar hasta la calle Pilares, darán continuidad al acerado actual en esta zona, completada la actuación con nueva iluminación y nuevo arbolado. Los trabajos, como ha explicado la portavoz municipal, se extienden también al otro margen de la calzada, ampliando la acera tomando parte del solar municipal existente junto a las instalaciones de Muebles Mago. Ana Martínez Labella ha trasladado la satisfacción municipal por esta actuación, concretada después de mucho tiempo de trabajo y negociaciones.

