Capital Labella califica de "ruín" al PSOE a cuenta de las obras de Pescadería lunes 06 de febrero de 2023 , 15:35h Con una inversión de 250.000 euros es uno de los proyectos, junto a la rehabilitación de El Patio y las viviendas de Estrella Polar, incluido en el programa de subvenciones de la Junta de regeneración y renovación urbana El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en el seno de la Junta de Gobierno Local, el proyecto de acondicionamiento del ámbito de 'Torreones', obras pendiente ahora de su licitación con un presupuesto base de 249.815,37 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto aprobado define las obras de urbanización, mejora y protección del entorno de los torreones de la muralla medieval, situados junto a las calles Estrella Polar, Torreones y Avda del Mar, incluyendo entre las actuaciones que se van a llevar a cabo el acondicionamiento, limpieza y la regeneración paisajística de la zona. La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que "se trata de una de las tres actuaciones que, junto a las obras de rehabilitación del edificio de El Patio y la rehabilitación del conjunto de vivienda municipales de la calle Estrella Polar, el Ayuntamiento presentó al programa de subvenciones de la Junta de Andalucía para el fomento de la regeneración y renovación urbana y que supondrá la inversión conjunta de más de tres millones de euros, actuaciones que ya están conveniadas con la Junta de Andalucía y que empezarán a ser una realidad en breve, en forma ya de obra". El ámbito de esta actuación en el entorno de 'Torreones' engloba una superficie total de más de 1.300 metros cuadrados. El borde norte del ámbito está formado por una propiedad pública, actualmente sin urbanizar, que se sitúa junto a los restos de la antigua muralla medieval. Aunque en la zona existían antiguos edificios municipales que fueron demolidos, y hablamos de una zona de uso residencial, tanto por motivos de protección del patrimonio como por la necesidad de que el barrio cuente con los espacios libres de los que actualmente carece, se prevé la ejecución de un espacio verde que propicie una mejora ambiental con alcance para el conjunto de la zona. Colegio Virgen del Socorro La portavoz municipal ha informado también esta mañana de los pasos que seguirá ahora la Gerencia Municipal de Urbanismo tras declarar desierta la licitación de las obras de rehabilitación parcial del antiguo colegio Virgen del Socorro. Ha referido Martínez Labella que "ante la falta de ofertas, el Ayuntamiento abrirá un nuevo procedimiento, con la mayor agilidad que sea posible, para licitar de nuevo esta importante actuación que llevará a cabo el Ayuntamiento en La Chanca-Pescadería". Procedimiento que llevará implícito, previsiblemente, "una revisión del proyecto y de los precios. La explicación que nos han dado las empresas, interesadas en la licitación, es que la incertidumbre económica es muy grande en este caso y no pueden arriesgarse a enfrentar un proyecto que pueda derivar en pérdidas", ha explicado la edil popular. PSOE, ruin y sectario En este sentido, y reiterando la "prioridad" que este proyecto tiene para el Equipo de Gobierno en su compromiso de seguir aumentando las dotaciones y equipamientos en este barrio, la edil popular ha calificado de "ruin" la crítica de la portavoz del grupo municipal socialista, Adriana Valverde, afirmando que sospechaba que los retrasos en relación con las actuaciones que se refieren al barrio de Pescadería son intencionados". "Nosotros no distinguimos si una actuación se hace o no en función del barrio. Tratamos exactamente por igual los proyectos que enfrentamos para la ciudad. Gobernamos para todos por igual, sin hacer distinciones entre un barrio u otro. Cuando esa acusación tan ruin la hace quien la hace, me hace sospechar que ellos sí que llegarían a realizar ese tipo de política sectaria"; ha sentenciado Ana Martínez Labella.

