Sucesos Detenido en Roquetas con 11 sacos de marihuana en el coche viernes 23 de julio de 2021 , 09:58h





Agentes de la Policía Nacional han detenido en Roquetas de Mar a un hombre por un delito contra la salud pública, cuando trasladaba en un vehículo 65 kilos de marihuana.



La Policía Nacional fue alertada acerca de un vehículo que circulaba por la Carretera Nacional A-1051 con destino a Roquetas de Mar, y en el cuál al parecer había gran cantidad de marihuana.



Los agentes, que realizaron un dispositivo de vigilancia, observaron que el vehículo circulaba por la Carretera de la Mojonera, dirección a Aguadulce, comenzando en ese momento un seguimiento al mismo.



En el interior del vehículo solamente viajaba el conductor, un varón de 28 años.



Cuando el coche llegó a Roquetas de Mar fue interceptado por los agentes, comprobando que en el interior del mismo había un total de 11 bolsas de saco negras de gran tamaño que contenían cogollos de marihuana en su interior.



El peso arrojado de la marihuana que había en el interior de las bolsas ascendía a 65 kilogramos.



