Sucesos La Policía alterta de un timo usando la plataforma Bizum domingo 05 de diciembre de 2021 , 11:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería alerta de una nueva modalidad de estafa a través de la plataforma de pago Bizum. Todo comienza con el anuncio de venta de un artículo usado por parte de la víctima, a través de los portales de internet destinados a tal efecto. De manera engañosa, los estafadores se interesan por la compra del mismo, y acuerdan el pago a través de la plataforma Bizum. Sin embargo, y conocedores los estafadores de la doble modalidad que permite la aplicación de enviar y recibir dinero, solicitan al vendedor el envío de la cantidad de dinero acordada, en vez de realizar un pago. La víctima, desconocedora de la doble vertiente de envío y solicitud de dinero, acepta enviar dinero a su comprador fraudulento, y en ese momento se produce el fraude y el detrimento patrimonial. Se han denunciado casos en los que descubierto el fraude, el vendedor se pone en contacto con el estafador para comunicarle el error, compeliéndole nuevamente el comprador a aceptar una segunda solicitud de dinero, y produciéndose en este caso un doble prejuicio económico. Desde la Policía Nacional en Almería queremos hacer hincapié en adoptar las medidas necesarias para impedir este tipo de fraude, prestando especial atención a aquellas operaciones financieras que realizamos telemáticamente con nuestros dispositivos móviles. En todo caso, si algún ciudadano es víctima de este tipo de fraude o de otros, la recomendación es que acuda de manera inmediata a la Comisaría de la Policía Nacional más cercana, para formular la correspondiente denuncia Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.