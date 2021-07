Sucesos La Policía Local de Mojácar salva la vida a un ciclista perdido en Sierra Cabrera jueves 29 de julio de 2021 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes localizaron al hombre, de 65 años, herido y deshidratado en el paraje Los Cortijicos donde llegó a pie malherido tras abandonar la bicicleta





Agentes de la Policía Local de Mojácar han rescatado con vida a un hombre de 65 años que se encontraba herido, deshidratado y perdido en Sierra Cabrera. Sufrió un accidente cuando realizaba una ruta en bicicleta y llegó a perder el conocimiento durante varias horas. La rápida actuación de los efectivos ha sido clave para salvar la vida de este hombre, M. M. S., vecino de Madrid, que emprendió su aventura sólo el pasado sábado día 24 de julio y con temperaturas extremas que superaban los 35 grados centígrados.



Los efectivos hallaron al ciclista tras realizar varias batidas por senderos, cerros y barrancos de Sierra Cabrera sin éxito. Fueron los familiares quienes pusieron en conocimiento de los agentes el lugar por el que podría haber realizado la ruta y donde podría encontrarse. Su mujer logró contactar con él vía telefónica y éste le indicó que se encontraba en mal estado en la zona de El Santuario.



Hasta el lugar se desplazó varias dotaciones de Policía Local y Guardia Civil que peinó a pie varias vertientes de la sierra durante kilómetros hasta que finalmente localizó al herido cerca del paraje Los Cortijicos. Rastrearon la zona de Aljuézar, también Las Barranqueras y El Cortijo La Bodega, así como la Loma de la Bolina.



Según fuentes de la Jefatura de la Policía Local de Mojácar, el hombre salió con su bicicleta a las 07:00 horas y sufrió una fuerte caída sobre las 12:00 horas. Se quedó sin agua y estuvo semiinconsciente durante varias horas.



Los dos agentes que encontraron al desaparecido le practicaron los primeros auxilios in situ para posteriormente trasladarlo hasta el centro médico de urgencias del municipio, cuyos facultativos lo derivaron al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.



La familia de la víctima puso en conocimiento de los agentes que el ciclista no había regresado desde que salió a primera hora de la mañana de Vera. Sobre las 16:40 horas, los efectivos iniciaron una batida por la zona donde podría haber hecho el recorrido con resultado negativo. Fue tras una llamada del Servicio de Emergencias 112 y tras la imposibilidad de contactar con él vía telefónica. El terminal aparecía apagado y esto dificultaba la búsqueda en una sierra de gran extensión. A lo largo de la tarde su mujer finamente logró hablar con él durante unos segundos, una vez recobro el conocimiento, lo que fue clave para que la Policía pudiera acotar el perímetro de búsqueda.

