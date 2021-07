Deportes Los Juegos Deportivos Municipales se trasladan a la arena para disfrutar del voley playa jueves 29 de julio de 2021 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se han celebrado diez categorías en la playa de El Palmeral, con gran calidad en los partidos y respetando las medidas de seguridad





El Patronato Municipal de Deportes de Almería ha realizado un esfuerzo para celebrar, dentro de las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, el mayor número de torneos de los Juegos Deportivos Municipales. Uno de los que sí se han llevado a cabo son los JDM de Voley Playa. Es un deporte vinculado con la ciudad, con gran tradición desde la base a la élite, Almería es uno de los primeros lugares donde se empezó a practicar y todo esto se nota en la calidad de los partidos.



La playa de El Palmeral ha sido, como es habitual, el lugar elegido para la celebración de los partidos, y se han llevado a cabo diez categorías, desde benjamín hasta senior, con dos torneos.



En concreto, los ganadores son: En benjamín, Iván Gouantes Fernández y José Sabio Benedicto han sido los ganadores. En la siguiente categoría, Alevín, en lo más alto han estado Adrián Belmonte Francisco y Francisco Molina Moya. En Infantil Masculino, los ganadores son José Antonio Sánchez Soto y Hugo del Águila Bellón. Por su parte, en Infantil Femenino, Belén Rodríguez Díaz y Sofía Ruiz Pérez han quedado en primer lugar.



La siguiente categoría es Cadete Masculino, y ahí ha triunfado la pareja formada por Francisco López Gómez e José Ignacio Guirado Romeo. Por su parte, en Cadente Femenino, Celia Ruiz de Oña y Ainhoa de la Fuente Cano han quedado n primer lugar.



En Juvenil Masculino los primeros son Antonio Torres Gómez y Alejandro Moya Berenguel, y en Juvenil Femenino, Virginia Capel García y Mar Martínez Marhuenda. Por último, en Senior Masculino, Jorge Anane y Alejandro Yuste Amate son los triunfadores, y en Femenino, Gema Navarro López y Patricia Ibáñez Cruz.

