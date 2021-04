La Policía Local incrementa un 25% las denuncias por la normativa anticovid

lunes 19 de abril de 2021

Un pub tuvo que ser clausurado el sábado por incumplir las medidas preventivas y se levantaron cerca de 100 actas de sanción entre los clientes





La Policía Local de Almería ha incrementado del 12 al 18 de abril casi un 25 por ciento el número de denuncias por vulnerar la normativa COVID, elevándose hasta las 184, 36 más que la semana anterior.



De nuevo, el mayor número de denuncias se ha debido a la vulneración del toque de queda, establecido entre las 23.00 y las 6.00 horas, con un total de 81 denuncias, la mayor parte (32) durante el fin de semana, frente a las 119 de la anterior semana. Por superar el número permitido de personas reunidas (cuatro en interior y seis en exterior) se han levantado 44 actas de denuncia (ninguna la semana anterior), mientras que por no llevar mascarilla se ha propuesto para sanción a 42 personas por 28 una semana antes.



También se ha abierto expediente sancionador a un total de 16 establecimientos por no cumplir las medidas de seguridad antiCOVID decretadas por las autoridades sanitarias para contener y evitar la propagación del virus, entre ellos destaca un pub en Nueva Andalucía, que tuvo que ser clausurado por la Policía Local en la noche del sábado al no respetar el aforo permitido, entre otros incumplimientos. En este operativo se levantaron entre los clientes 65 actas de sanción por parte del Cuerpo Nacional de Policía y 32 por parte de la Policía Local.



Igualmente, se han levantado 9 actas a los asistentes a sendas fiestas organizadas en una cochera y en un domicilio particular.



Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que apelan, una vez más, al sentido común para hacer frente a la cuarta ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.