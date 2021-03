Sucesos La Policía Local se incauta de 30 tabletas de hachís y detiene a dos individuos martes 09 de marzo de 2021 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El peso de la mercancía superó los tres kilos, valorados en unos 6.000 euros





Agentes de la Policía Local de Almería se han incautado de treinta tabletas de hachís y 230 euros en efectivo y han detenido a dos personas, identificadas con las iniciales F.I.M., de 51 años, y I.V.G., de 34, ambas vecinas de Almería, durante una intervención desarrollada en la mañana de hoy en el barrio de Los Ángeles.



Los hechos han sucedido sobre las 10.30 horas, cuando agentes de paisano de la Policía Local observaron a dos hombres en actitud sospechosa hablando apoyados en sendos vehículos, por lo que acercaron a los mismos y tras identificarse como policías les solicitaron la apertura del maletero de uno de los coches, momento que aprovechó el mas joven para emprender la huida, siendo perseguido por uno de los agentes, que lo interceptó metros después.



En el interior del vehículo indicado, de alta gama, se incautaron de una mochila con treinta tabletas de, según todos los inicios, hachís, con un peso superior a los tres kilogramos, valorados en unos 6.000 euros en el mercado clandestino, así como 230 euros que portaba el primero, por lo que fueron detenidos y trasladados a Comisaría, al tiempo que los vehículos fueron conducidos al depósito municipal.

