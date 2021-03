Sucesos La Policía Nacional aprehende 105 kilos de marihuana en una vivienda de El Ejido domingo 21 de marzo de 2021 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además fue intervenida una escopeta de caza que había sido robada en Almería en el año 2015





Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han intervenido 105 kilos de marihuana y detenido a una persona, responsable de un cultivo clandestino en el interior de su vivienda ubicada en el barrio de Pampanico.



Las continuas quejas vecinales por los cortes de luz en el barrio, y el olor característico que desprenden las plantaciones indoor de marihuana alertaron a la Policía Nacional, sobre una posible plantación ilegal de cannabis sativa en el interior de una vivienda de la calle Riego.



Las comprobaciones policiales realizadas por los investigadores de la Comisaría de El Ejido, pusieron de manifiesto que la vivienda permanecía las 24 horas del día con las ventanas y persianas cerradas, así como con varias máquinas de aire acondicionado en continuo funcionamiento.



Durante el registro llevado a cabo el pasado día 16 de marzo, la Policía Nacional no sólo halló 206 plantas de marihuana en proceso de crecimiento, sino que además fueron intervenidos 82 kilos de cogollos marihuana envasados al vacío y preparados para su distribución, y una escopeta de caza del calibre 12/70, la cuál había sido robada del interior de una vivienda del barrio del Alquián en Almería, el pasado mes de febrero del año 2015.



Durante el pesaje de la sustancia ilegal, ésta alcanzó los 105 kilos y 749 gramos, contabilizando tanto las 206 plantas, cuanto los nueve sacos que contenían los cogollos secos de marihuana.



El responsable de la plantación y morador de la vivienda, un hombre de 44 años de edad, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de El Ejido en funciones de guardia, acusado de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas, y robo con fuerza. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.