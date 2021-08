Deportes Lucía Merino se trae dos medallas del Campeonato de España Junior de natación jueves 12 de agosto de 2021 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La almeriense se cuelga una plata y un bronce en el 200 y 100 mariposa en Las Palmas



El Club Natación Almería estuvo presente en el Campeonato de España Júnior-Absoluto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria del 3 a 7 de agosto, con la nadadora Lucía Merino y su entrenador Alfonso Palacios.



Lucía Merino, que este año ha estado becada por la Federación Andaluza de Natación en el centro de alto rendimiento de Málaga y que venía de proclamarse campeona de Andalucía en 200 m mariposa hace pocas semanas, se presentaba con el objetivo de luchar por el medallero y bajar sus tiempos. Ambos objetivos los alcanzó con creces, proclamándose subcampeona de España Júnior en 200 m mariposa con un tiempo de 2:18.88 y colgándose el bronce en el 100 m mariposa con un tiempo de 1:04.54.



Con esta joven promesa, el Club Natación Almería cierra una brillante temporada con dos campeonas de España en categoría alevín e infantil y campeones de Andalucía tanto en chicos como en chicas en todas sus categorías. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

