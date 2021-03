Sucesos La Policía Nacional decomisa una planeadora de contrabando en Almería miércoles 10 de marzo de 2021 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La lancha de siete metros de eslora carecía de matrícula, y poseía un motor de 200 cv, ambas cosas prohibidas por el real decreto que regula el contrabando







Agentes de la Policía Nacional han intervenido en el interior de una nave de Vícar en Almería, una embarcación semirrígida de 7 metros de eslora, de las que habitualmente se usan para el tráfico de drogas.



Varías informaciones policiales indicaban que una lancha semirrígida con un motor fueraborda de gran caballaje, se iba a trasladar y almacenar en algún lugar de la geografía almeriense. Las vigilancias policiales dieron sus frutos cuando en los últimos días del mes de febrero, la Policía Nacional observó el transporte de una embarcación a bordo de un remolque con matrícula francesa.



El seguimiento llevó a los investigadores hasta una nave en la localidad de Vícar, franqueada por una valla de seguridad y sin distintivo ni rótulo comercial.



Cuando los agentes requirieron la presencia del propietario de la nave, éste manifestó que desconocía la existencia de la lancha, y de igual manera quién ostentaba su titularidad.



Al tratarse de una embarcación de siete metros de eslora, sin matrícula y dotada de un motor fueraborda de 200 caballos de potencia, la Policía Nacional procedió a su decomiso, de conformidad con la normativa relativa al contrabando.



La investigación policial continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos y la identificación e implicación de los responsables o propietarios del barco, con algún tipo de ilícito penal.





Regulación de las lanchas rápidas y planeadoras

El Real Decreto 16/2018 por medio del cual se adoptan determinadas medidas en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, en relación con las embarcaciones utilizadas, establece que se trata de una embarcación de género prohibido, aquella que siendo neumática o semirrígida, es susceptible de ser utilizada para la navegación marítima, y que aún no superando los 8 metros de eslora, posee una potencia máxima de 150 kilowatios (alrededor de 200 cv).



También es preceptivo y obligatorio la disposición de elementos identificativos, como folio y matrícula, inscritos en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas o Semirígidas de Alta Velocidad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.