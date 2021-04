Sucesos La Policía Nacional detiene en Almería a tres personas transportando marihuana jueves 29 de abril de 2021 , 09:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras haber pasado a disposición judicial, uno de ellos ha ingresado en prisión



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres hombres por un delito contra la salud pública, cuando trasladaban en un vehículo 33 kilos y medio de marihuana.



La Policía Nacional fue alertada acerca de un vehículo que circulaba por la Carretera Nacional 347 con destino al aeropuerto de Almería, y en el cuál al parecer su conductor habría introducido en su interior varias bolsas de marihuana.



Los agentes interceptaron el vehículo a la altura de Venta Gaspar, procediendo a inspeccionar su interior, dónde fueron halladas cuatro cajas de cartón perfectamente cerradas, con 33 bolsas de cogollos marihuana envasadas al vacío.



Sin embargo, la información que manejaba la Policía Nacional apuntaba hacia dos personas más implicadas, y que habían estacionado sus vehículos en la estación de servicio del parque tecnológico el Pita



Después de una vigilancia discreta, y una vez que los otros dos cómplices se presentaron para recoger sus vehículos, fueron arrestados inmediatamente y trasladados hasta dependencias de la Comisaría Provincial de Almería.



Los tres detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería por un delito contra la salud pública, habiendo ingresado uno de ellos en prisión por estos hechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

