Economía Las empresas audiovisuales se reinventa con nuevos servicios. jueves 29 de abril de 2021 , 08:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El sector audiovisual vive en una constante evolución, ya sea por los medios técnicos que tiene disponibles, por la renovación en los conceptos que maneja a la hora de comunicar, o en la propia estrategia de negocio. Un ejemplo de todo eso junto, es el caso de Mediterracinema, productora en Valencia y líder en el sector audiovisual, que ha puesto en marcha un servicio de seguimiento de obras que tiene diversas utilidades, y que parte de unos precios muy competitivos, por lo que algo que antes solo estaba al alcance de grandes constructoras, en estos momentos es más accesible. El seguimiento se hace normalmente con una cámara seguimiento de obra con la que se graba todo el proceso de construcción, siendo ésta una información muy relevante para los empresarios por distintas razones. Una de ellas es comprobar que se cumplen los plazos previstos en el programa de trabajo, pero también confirmar que se acatan las medidas de seguridad en las instalaciones de cara a posibles reclamaciones ante el seguro en caso de accidente, la vigilancia de las máquinas y el material en todo momento para facilitar las imágenes luego a la Policía, y pensando en grandes proyectos, la creación de time lapse (cámaras fijas graban de modo continuo todo el proceso en tiempo real, y luego se edita acelerándolo para ver en instantes la evolución del mismo) para producir posteriormente vídeos corporativos. DRONES Hemos mencionado las cámaras fijas, pero hay otra novedad muy interesante que introduce Mediterracinema, y es el uso de drones, que permiten ver desde cualquier ángulo y distancia la evolución de la obra, o su situación en un momento concreto. La finalidad puede ser meramente informativa, para tener constancia de cómo está, puede ser también para análisis económico o técnico, pero también se puede contar con un notario si fuese preciso levantar acta de algo. La posibilidad de hacer seguimientos es un elemento que se puede aportar como mejora cuando se quiere acceder a la licitación de una obra en el sector público, y además hay que apuntar que en algunos casos, ya se está exigiendo en las bases como una condición más para la adjudicación el poder hacer esta observación. VISITAS VIRTUALES Hasta aquí hemos visto las características del visionado exterior, pero Mediterracinema ofrece las visitas virtuales 360º, que se complementan con el acceso visual al interior de la obra, planta por planta, estancia por estancia, de tal forma que la imagen se tiene de cómo está quedando todo es prácticamente la misma que si se estuviese en ella de modo presencial. Los pequeños detalles también son importantes, así que esta productora pone manos del cliente una interfaz con la identidad corporativa de su empresa, de tal modo que aquellos que estén autorizados a ver las imágenes, lo harán en un entorno de la propia constructora. Las referencias sobre esta productora son numerosas, tanto en el sector público (Comunidad Valenciana) como en el privado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

