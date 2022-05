Sucesos La Policía Nacional en Almería ha realizado dos simulacros en una infraestructura crítica viernes 20 de mayo de 2022 , 10:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la Policía Nacional en Almería han realizado dos simulacros en una infraestructura crítica de la ciudad. El pasado día 17 de mayo, la Policía Nacional en Almería llevó a cabo dos simulacros, acerca de posibles delitos que pueden cometerse en una infraestructura crítica. Uno de ellos simulaba la intrusión de varias personas en el interior de las instalaciones, actuando en la misma agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Radiopatrullas, UPR y Seguridad Privada. Otro de los incidentes estaba relacionado con la colocación de un artefacto explosivo en las instalaciones, actuando en este caso la Brigada Provincial de Información y los artificieros del TEDAX-NRBQ, apoyados por los dispositivos de Seguridad Ciudadana. El equipo TEDAX-NRBQ procedió a la comprobación de dicho artefacto y a su posterior activación en una zona alejada de las instalaciones, usando para ellos el material de que disponen para estas actuaciones. Los simulacros forman parte de la continua preparación de los agentes, lo que ayuda a actuar con la mayor celeridad cuando se produzca un hecho real de estas características. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

