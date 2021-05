La potencia de Ten Shots and K.O. en la Ruta Gastromusical de Cooltural Go!

jueves 20 de mayo de 2021 , 16:34h

La Plaza de la Constitución se llenó de música y productos almerienses en otro concierto que agotó el aforo habilitado







Desde Málaga y dispuestos a comerse el escenario habilitado en la Plaza de la Constitución, igual que los asistentes pudieron degustar una selección de productos almerienses antes y durante el concierto. El dúo de músicos que da vida a Ten Shots and K.O. protagonizó en la tarde y noche de ayer una nueva cita, la segunda, de la Ruta Gastromusical que se enmarca dentro del ciclo de conciertos de Cooltural Go!, que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, en este caso con la participación igualmente del Área de Promoción y de Sabores Almería de la Diputación Provincial.



Hard rock y stoner con tintes funk, con influencias que van de Audioslave a Pearl Jam y de Rage Against The Machine a Led Zeppelin, para un dío formado por Santi Toré al bajo y Sergio Naranjo a la batería y voz, que deleitó con su potencia con muchas de las canciones de su último trabajo hasta la fecha, titulado ‘Shot Three’, pero regado de canciones que le han acompañado a lo largo de los años desde su nacimiento, allá por 2016, e incluso algún tema inédito que han trabajado en los últimos meses, aprovechando la imposibilidad de realizar conciertos.



Un arranque brutal y enlazado con ‘Stay Away’, ‘Trying To Live’, ‘My Favourite Game’ o ‘Burn Them On’ dieron la salida a una enérgica actuación que sacudió la tarde y a ‘los coolters’. Un concierto de distintas dinámicas pero con una ejecución intensa, que acabaría en todo lo alto con canciones como ‘Hard Transmission’, Hole’, ‘My Revolution’ o el ‘Ey’ final.



Tras Tyrano Banderas y Ten Shots and K.O, los próximos conciertos de la Ruta Gastromusical serán el 16 de junio con Break The Senses al final de la Avenida Federico García Lorca, el 21 de julio con Mundo Divino al comienzo del Paseo Marítimo Carmen de Burgos, el 11 de agosto con Bauer en la calle Reyes Católicos, y el 15 de septiembre con Las Wonder en un lugar por determinar.



Las siguientes citas con el ciclo Cooltural Go!, más allá de la Ruta Gastromusical, serán en el Recinto de Conciertos del Ferial, que se estrenará el 30 de mayo con La Pegativa y Carmencita Calavera. Precisamente este espacio recibirá las siguientes propuestas del ciclo, con Eskorzo y El Niño del Albayzín el 4 de junio y Carlos Sadness y Suu el 5 de junio. La semana siguiente habrá doble cita con Martita de Granada, los días 10 y 11 de junio (segunda fecha con entradas agotadas) y Juancho Marqués y Fac y Jara el 12 de junio. Ese fin de semana se cerrará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte en el Mesón Gitano, dando continuidad a una programación que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.



Todas las entradas o invitaciones para los conciertos gratuitos del ciclo Cooltural Go! se pueden adquirir en la web www.coolturalfest.com.