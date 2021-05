Marco Di Maggio coge el testigo de David Caro en ‘Guitarra En Estado Puro’

jueves 20 de mayo de 2021 , 16:30h

El reputado guitarrista internacional agota las entradas para su clínic y concierto de mañana viernes en el Teatro Apolo, en esta exitosa iniciativa del Área de Cultura





De las cuatro citas del ciclo ‘Guitarra En Estado Puro’ del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, la más internacional era la tercera, la que protagonizará este viernes, 21 de mayo, el guitarrista Marco Di Maggio. Una sesión que incluye clínic y concierto para la que se preveía una asistencia mucho mayor, como así se ha comprobado, y que se desarrollará a partir de las 20.00 horas en el Teatro Apolo, en lugar de en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, sede de los dos anteriores de Javier Maresca y David Caro y también del próximo, el viernes 28, con Alejandro Aparicio. Las invitaciones están completamente agotadas.



Marco Di Maggio ha sido reconocido por la prensa internacional como uno de los mejores guitarristas de Rock and Roll del mundo. Es el único artista italiano que ha sido nombrado como miembro de honor dentro del Official Rockabilly Hall Of Fame USA. Su brillante cultura musical y aptitudes a la guitarra le dan toda la experiencia para tocar diferentes estilos desde Rockabilly, Rock N’ Roll, Western Swing, Country, Blues, folk Americano y un sinfín de estilos… Su manera de interpretar le permite actuar frente a todo tipo de público y ser apreciado no solo en la escena “rockera”.



Compone su propia música con personalidad, creando un cóctel explosivo de diferentes influencias musicales. Ha actuado en al menos 24 países, desde Estados Unidos a China. Marco ha sido seleccionado como endorser por la gran marca de guitarra “Grestch” para promocionar sus fantásticas guitarras. Marco también colaboró con la empresa M. Casale Bauer – Italia, para promocionar las famosas cuerdas de guitarra “Elixir”.





David Caro dio el toque flamenco

El pasado viernes también se agotaron las localidades, en este caso en el Museo de la Guitarra, para el concierto de David Caro, que aportó el flamenco a este póker de virtuosos de las seis cuerdas. Su actuación, en la que contó con la colaboración final del cantaor Manuel de Gines y de la percusión de Javier Rabadán, estuvo dedicada al guitarrero y lutier recientemente fallecido, Emilio Jesús Morillas, y suya era la guitarra que empleó durante el concierto, destacando sus armónicos y su volumen, dos elementos de los que Morillas era un maestro.