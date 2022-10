Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar La presentación de "Por un poder andaluz" reúne al andalucismo almeriense miércoles 19 de octubre de 2022 , 20:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junto al autor estuvo el fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marcos El andalucismo almeriense se dio cita este martes en Los Aljibes para la presentación del libro "Por un poder andaluz", firmado por José Luis de Villar, que recoge la "prehistoria" del Partido Andalucista, es decir, desde la clandestinidad durante al dictadura franquista, hasta que fue legalizado en los albores de la democracia. José Luis de Villar, que militó en esta formación y es profesor universitario, además de haber dedicado parte de su vida a la actividad política, estuvo acompañado del fundador del PA, Alejandro Rojas Marcos, así como Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñozm especialista en Historia del Tiempo Presente en la Universidad de Almería, institución que guarda el archivo de la Fundación Rojas-Marcos. Y para presentar el evento estuvo Fernando Navarrete, profesor jubilado de la UAL; pero que ha dedicado toda su vida al andalucismo, además de haber ocupado distintos cargos públicos. Los intervinientes recordaron que Almería fue uno de los primeros lugares de Andalucía en los que prendió el andalucismo político, junto a Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla. Es decir, que Almería siempre ha estado en la reivindicación autonómica. El libro editado por Almuzara contiene numerosos detalles, como el momento en que los andalucistas descubren la figura de Blas Infante, a quien impulsaron para su reconocimiento como Padre de la Patria Andaluza, o como el PSOE actuó de un modo torticero durante todo el proceso autonómico hasta adueñarse de algo en lo que nunca creyeron. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

