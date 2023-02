Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La presidenta de la APA lamenta que el PSOE dé la espalda al acceso de la A7-Puerto

lunes 20 de febrero de 2023 , 11:49h

Rosario Soto, quien espera aún que la ministra de Transportes conteste a la petición de una reunión, asegura que seguirá batallando por la conexión con la autovía

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, lamenta que el PSOE andaluz dé la espalda al desarrollo del puerto almeriense y al crecimiento económico y la creación de empleo en la provincia de Almería, al no apoyar la propuesta del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía.

El Parlamento andaluz, a través de una proposición no de ley, instaba la pasada semana al Gobierno central a ejecutar la conexión directa para tráfico rodado al Puerto de Almería a través de la Autovía del Mediterráneo A7 y, en este sentido, a comprometerse a que en 2023 esté terminada la redacción del proyecto para poder licitar las obras cuanto antes. Además, se mostraba favorable a la propuesta de la Autoridad Portuaria de Almería de anticipar el coste de la licitación y redacción del acceso, en caso de indisponibilidad presupuestaria, previo pacto con la Administración General del Estado. Dicha proposición no de ley no ha contado con el respaldo del PSOE, lo que ha causado decepción y sorpresa ya que el Partido Socialista votó a favor de la moción presentada a principios de mes en el Ayuntamiento de Almería, por lo que resulta incongruente la acción del PSOE o un claro gesto en clave de campaña electoral. La presidenta de la APA señala: “Voy a seguir batallando con todas las energías por esta conexión que es una necesidad de hoy”.

La provincia almeriense ha cerrado 2022 con unas exportaciones valoradas en 5.764 millones de euros, un 17,7% más que el año anterior, lo que supone el tercer ejercicio consecutivo batiendo registros según los datos de Extenda; sin embargo, de la mercancía que sale vía marítima, millones de toneladas lo hacen a través de otros puertos para no bloquear el acceso a la ciudad, “eso es inaceptable. Nuestro puerto tiene hoy grandes posibilidades, pero la falta de comunicaciones imposibilita su desarrollo con la consecuente pérdida de competitividad para nuestras empresas, que tienen que asumir mayores costes de transporte al tener que desplazarse a instalaciones portuarias más lejanas”, insiste Rosario Soto. La presidenta apunta que es una responsabilidad del Gobierno de España garantizar que se prime el interés general, es decir, el empleo y el desarrollo económico, “a Almería se le está dando la espalda; no apoyar el acceso directo desde la A7 al puerto es bloquear las posibilidades de la provincia y la competitividad y desarrollo del tejido empresarial almeriense”.

Rosario Soto, quien indica que tanto ella como la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, todavía esperan la respuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a quien a principios de mes se le solicitó por escrito una reunión para tratar los accesos a la ciudad, mantiene su propuesta: “Desde la Autoridad Portuaria de Almería tendemos de nuevo la mano al Gobierno de la nación ofreciendo adelantar el presupuesto para que en el presente año sea una realidad la licitación del proyecto para la conexión de la A7 y el puerto de esta ciudad, el único de interés general que no tiene un acceso directo desde la autovía”.