Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La presidenta de la Autoridad Portuaria se reúne con el comandante naval de Almería jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Destacan las buenas relaciones y la colaboración que mantienen la APA y la Comandancia Naval La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, María del Rosario Soto, se ha reunido en el Puerto con el capitán de navío Ángel Gamboa, en el primer encuentro que celebran tras su nombramiento como comandante naval de Almería, el pasado mes de octubre. En la reunión, en la que también han estado el director de la Autoridad Portuaria, José Rafael Díaz, y el jefe del departamento de Secretaría de la APA, José Manuel Sánchez, se han puesto de manifiesto la colaboración y el buen clima que caracterizan las relaciones existentes entre ambas instituciones, entendimiento y colaboración que María del Rosario Soto está convencida de que se mantendrá en el futuro. La presidenta de la APA, que ha destacado el ambiente de cordialidad en el que se ha desarrollado el encuentro, ha valorado “la gran labor que desempeña la Armada”, una labor que, a diferencia de otros cuerpos del Ejército español, se desarrolla en un ámbito menos visible, como es el mar, pero desde donde dispone de buques muy bien preparados para la defensa de todo el territorio nacional. El comandante naval, por su parte, ha subrayado la relación estrecha que hay entre Almería y la Armada, un cuerpo en el que históricamente se han enrolado muchos almerienses. El Puerto de Almería es, asimismo, un destino habitual para la escala de buques de la Armada Española que desarrollan labores en el mar de Alborán, así como de buques tan emblemáticos como el portaeronaves ‘Juan Carlos I’. De hecho, según ha anunciado el comandante naval, el próximo mes de diciembre está Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

