Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Proyecto de Videovigilancia con las primeras cámaras de tráfico y seguridad ciudadana jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuenta con el diseño de la sala de control y mando de la Jefatura de la Policía Local El nuevo centro operativo y de emergencias va a alojar, proteger y custodiar todo el equipamiento tecnológico y las grabaciones realizadas. En la sala se recibirán imágenes en alta resolución y georreferenciadas en tiempo real de todo el municipio durante las 24 horas y se gestionarán los avisos Se van a instalar cámaras en más de un centenar de ubicaciones y en una I Fase se pondrán en funcionamiento en 82 emplazamientos en entradas y salidas de todos los núcleos, puntos conflictivos y zonas de mayor concentración de personas Góngora ha indicado que “las imágenes nos ayudarán en la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que comentan actos vandálicos y delictivos como destrozos de vehículos o mobiliario urbano, quema de contenedores, pintadas o robos para la posterior denuncia y sanción” El Ejido, 17 de noviembre de 2022.- El Ayuntamiento de El Ejido avanza en el proyecto de videovigilancia que está coordinado por las áreas de Alcaldía, Jefatura de Policía Local y Régimen Interior, a través de su Unidad de Informática. Ya se han instalado las primeras cámaras fijas de seguridad ciudadana, contra el vandalismo y control del tráfico para la grabación de imágenes en diferentes espacios en el municipio. El alcalde, Francisco Góngora; el intendente de Policía Local; Marco Muñoz; y el jefe de Informática, José Miguel Sánchez Orellana, han estudiado la remodelación que se va a llevar a cabo en las dependencias municipales para la creación de un centro de control y mando, donde alojar, proteger y custodiar todo el equipamiento tecnológico y las grabaciones realizadas, asignando el Ayuntamiento a un responsable de la protección de datos de las imágenes grabadas. Góngora ha recordado que “el proyecto global recoge la instalación de un centenar de ubicaciones para las cámaras, en la primera fase se van a poner en funcionamiento 82 emplazamientos en las entradas y salidas de todos los núcleos, puntos conflictivos y zonas de concentración de personas. Las imágenes nos ayudarán en la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que comentan actos vandálicos y delictivos como destrozos de vehículos o mobiliario urbano, quema de contenedores, pintadas o robos para la posterior denuncia y sanción”. En la nueva sala operarán agentes para velar por la seguridad en el municipio durante las 24 horas del día, que recibirán imágenes en alta resolución y georreferenciadas en tiempo real de todo el municipio y gestionarán los avisos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

