Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Infoca registra 59 siniestros hasta el pasado 15 de octubre en Almería jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de haber tenido uno de los veranos más calurosos y secos

La delegada del Gobierno destaca que “a pesar de haber tenido uno de los veranos más calurosos y secos, la superficie afectada apenas ha superado las 100 hectáreas” Martín agradece a todos los integrantes del dispositivo la labor desarrollada en la prevención y cuidado del patrimonio natural de la provincia

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido el Comité Asesor del Plan Infoca en Almería, junto al delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre, donde ha destacado que a pesar de haber vivido unos los veranos con las temperaturas más altas de los últimos años “se han registrado 59 siniestros en la provincia, 20 menos que en el año anterior”. Martín ha explicado que “desde el 1 de enero al 31 de octubre se han cuantificado 49 conatos y 10 incendios mientras que la superficie afectada ha sido de algo más de 100 hectáreas, principalmente de matorral”. En cuanto a las causas investigadas en las actuaciones forestales, destacan principalmente el 42,3 por ciento se debe a negligencias, el 22 por ciento a causas accidentales y el 22 por ciento han sido intencionados. La reunión del Comité, celebrada en la Delegación del Gobierno de la Junta, ha contado con la participación del director del Centro Operativo Provincial (COP), Rafael Yebra, de técnicos de Protección Civil, la Policía Nacional y Guardia Civil, así como de la Diputación provincial, de las Delegaciones de Fomento y de Salud, de Emergencias 112, la Unidad de Adscrita de la Policía Autonómica , Bomberos, de la Diputación Provincial, Subdelegación del Gobierno y así como del resto de integrantes del Comité. En este sentido, la delegada del Gobierno ha querido agradecer “la gran labor desarrollada por todas las personas que han formado parte de este dispositivo”. Martín ha asegurado que “el Plan Infoca es el contingente más numeroso de medios humanos al que se suman las capacidades y el apoyo de las instituciones y entidades que integran este comité”. Además, ha querido reconocer “la concienciación social y ciudadana cada vez mayor que existe por proteger nuestro entorno”, y ha apelado a seguir cuidando de nuestros bosques, una labor que según afirma “debemos realizar entre todos”. La delegada ha querido poner en valor “la eficacia, coordinación y buena labor del dispositivo, que ha servido para proteger el patrimonio natural en un año muy duro y complicado debido a la sequía, el estrés hídrico de la vegetación y a las temperaturas extremas”. Por otro lado, Martín ha destacado el anuncio realizado por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul sobre los 223 millones de euros, que el Gobierno andaluz va a destinar a labores de prevención y actuaciones de extinción de incendios forestales en el presupuesto de 2023, lo que supone un incremento del 27 por ciento con respecto al de este año. Campaña 2022 Las principales novedades en cuanto a los medios materiales de la campaña de este año, ha sido la incorporación del último vehículo autobomba de los cinco que formaban parte de las 32 unidades adquiridas por la Junta de Andalucía en 2020. En Almería, para la campaña 2022 se ha contado con 12 vehículos pesados de extinción y 2 nodrizas. Además, de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones para Apoyo a la constitución del Puesto de Mando en incendios forestales. Durante la campaña de alto riesgo finalizada el pasado 15 de octubre, el dispositivo humano ha estado formado por 463 personas en el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales. El dispositivo se ha completado con el personal médico y el personal adscrito a los medios aéreos (pilotos, copilotos y mecánicos). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

