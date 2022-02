Deportes Ampliar La primera jornada de los Juegos Deportivos de Orientación reunirá a 30 deportistas martes 22 de febrero de 2022 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Parque de las Familias es el enclave donde se celebrará la cita y el delegado provincial anima a “participar en este deporte tan bonito” Se acerca la hora de celebrar la primera jornada de la disciplina de orientación. Con la celebración de los Juegos Deportivos Municipales 2021/2022, competición estrella del Patronato Municipal de Deportes, este deporte volverá a sacar las habilidades de niños, jóvenes y adultos como la concentración. Bajo la coordinación del Club de Orientación SURCO, encargado de la preparación de los circuitos que se irán realizando en las próximas jornadas deportivas y que será una oportunidad para expandir la disciplina para los desconocidos, todavía se encuentran abiertas las inscripciones hasta esta noche, 22 de febrero, para poder participar. Las categorías que pueden participar en la competición dependerán de la edad del corredor, se harán desde prebenjamín (2014 y posteriores), benjamín (2012 y 2013), alevín (para los nacidos entre 2010 y 2011), infantil (2008 y 2009), cadete (nacidos entre 2006 y 2007), juvenil (nacidos entre 2004 y 2005), senior (nacidos entre 1983 y 2003), veteranos (nacidos entre 1982 y anteriores) y open (sin límite de edad). Juan David Pérez-Caballero, delegado de la Federación Andaluza del Deporte de Orientación, ha trasladado al Patronato Municipal de Deportes que, esta disciplina “no es un deporte de masas, pero es muy buena para los niños, es un deporte muy bonito e interesante y, en el Parque de las Familias, tendrán una oportunidad de pasárselo bien”. De momento, son 30 deportistas los que se han inscrito para participar en el Parque de las Familias el próximo 26 de febrero. Los interesados tienen que enviar un correo electrónico a la dirección habilitada en [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

