La psicología como herramienta asistencial clave para el bienestar integral

Uno de los errores más comunes cuando se habla del cuidado de la salud es el hecho de volcar toda la atención en el marco físico. No obstante, para que se pueda alcanzar un bienestar pleno, es importante conceder el mismo interés a la salud mental. Una convergencia que realmente va a determinar los índices de calidad de vida de los que disfrutamos a diario y que ahora, gracias a los muchos recursos asistenciales de los que disponemos, podemos lograr con más facilidad. La psicología es una pieza clave en toda esta ecuación: una rama del mercado sanitario cuya demanda se ha disparado y que por fin se encuentra entre los servicios más solicitados en términos de salud.

Ponte en manos de las grandes referencias de la psicología en España

Durante décadas, la psicología ha estado ocultada tras una capa de tabúes y prejuicios que impedían a muchas personas tratarse con libertad. No obstante, los tiempos han cambiado. La psicología humanista es una corriente que nació en los años 50 y 60 para conceder importancia a la subjetividad y la experiencia interna. El centro de atención se pone en la persona en cuestión, buscando alcanzar un grado de autoconocimiento y crecimiento personal para superar muchos de los conflictos diarios. Es decir, se analiza el presente desde un punto de vista subjetivo, concediendo importancia a su modo de ver las cosas y al cambio que debe realizar. Sin embargo, no se busca dar herramientas generalistas: cada uno ha de encontrar su propio camino.

Técnicas de psicoterapia que debes valorar

La terapia Gestalt busca detectar patrones de comportamiento para que el paciente tome conciencia de su propia realidad en aras de cambiar aquello que no termina de encajar con sus perspectivas vitales. La terapia cognitivo conductual, cuya meta es aprender nuevas formas de pensar para alterar las acciones diarias, o la sistémica, que alteran patrones relacionales, son también recursos clave. En la terapia Gestalt se emplean técnicas como los ejercicios expresivos, de imaginación, de regresión, de mindfulness o integrativos: todo depende del paciente en cuestión.

¿Cuándo es bueno ir al psicólogo?

Pero, ¿cuáles son las situaciones que te deberían animar a ir al psicólogo? Uno de los casos más claros lo encontramos en la terapia de pareja. Si la relación de pareja no es buena, el resto de los componentes de la cotidianidad automáticamente se ven afectados. Una situación insostenible con el paso del tiempo que se ha de abordar con rapidez.

Sin embargo, no es necesario que estés en una relación para ponerte en manos de un profesional. La inconformidad con tu rutina sostenida en el tiempo, la cronificación de los problemas emocionales, los duelos y cambios vitales traumáticos o sensaciones como la ansiedad también son motivos más que suficientes como para solicitar una terapia profesional. Diferentes circunstancias que irán minando tu bienestar y que debes solventar lo antes posible.

No obstante, la psicología no es algo exclusivo de los adultos. Todo lo contrario: la terapia de familia es uno de los servicios importantes. Lo mismo sucede con la terapia infantil. Un trabajo que busca mantener intactos los lazos de amor entre padres e hijos, asegurando en el proceso que estos últimos disfruten del desarrollo emocional que se merecen.

Así pues, no hay una única razón para ir al psicólogo. Lo que sí es fundamental es que le concedas un interés de relevancia en tu escala de prioridades asistenciales, puesto que de ello va a depender cómo evoluciona tu vida a corto y a largo plazo. Conocerse a uno mismo es una de las claves para el desarrollo emocional.