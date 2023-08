Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La pulsera "abusiva" del Dreambeach denunciada martes 15 de agosto de 2023 , 09:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia FACUA exige a la Delegación Territorial de Consumo de Almería que se sancione a la promotora de este evento que se celebró en Villaricos-Palomares del 9 al 13 de agosto FACUA Almería ha denunciado ante la Delegación Territorial de Consumo de Almería a Dreambeach 2023 AIE, promotora y organizadora del festival DreamBeach Festival, por imponer la compra una pulsera para poder entrar y salir del recinto ubicado en la playa de Villaricos-Palomares donde se ha celebrado el evento entre los días 9 y 13 de agosto. Concretamente, el consumidor debía disponer de una pulsera cuyo coste oscilaba entre los 10 euros (si era sólo para un día) y los 15 euros (si era para todas las jornadas). Los usuarios que no adquirieron esta pulsera no pudieron salir y entrar de las instalaciones durante la celebración del festival. Así, la organización no permitió el libre acceso y, por contra, se impuso una limitación que dependió de que el consumidor estuviera o no dispuesto a abonar una cantidad adicional. Al respecto, la asociación considera que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios economicistas, buscando la promotora del festival su enriquecimiento de manera ilícita. A su vez, entiende que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas. Qué dice la ley Este tipo de prácticas resultan abusivas atendiendo a lo dispuesto en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Lgdcu): "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato". Por su parte, el artículo 71 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, refleja en su apartado sexto, puntos 2 y 4, que serán infracciones por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales "introducir en los contratos, en los contratos-tipo establecidos de forma unilateral o en las condiciones generales de contratación cláusulas abusivas de las previstas en los artículos 85 a 90 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, así como las declaradas como tales por sentencia judicial", además de "realizar prácticas tendentes directamente a excluir o reducir la libertad del consumidor para contratar una prestación". FACUA Almería ha reclamado a la Delegación Territorial de Consumo de Almería que abra expediente sancionador por los hechos denunciados a la empresa promotora del DreamBeach Festival al entender que ha vulnerado la normativa en defensa de los consumidores y usuarios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

